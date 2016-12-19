ياسر الزهراني
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جائزة تختص برواد السلامة والصحة المهنية، من منطلق ترسيخ وتعزيز السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى أولويات الوزارة لجذب واستقرار القوى العاملة، ورفع أداء العمل، وحماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة.
وأكد وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن مبادرة جائزة المنشآت المتميزة في السلامة والصحة المهنية “رواد السلامة” جاءت من مبدأ تحفيز المنشآت على الاهتمام أكثر بالسلامة والصحة المهنية، وتكريم المنشآت المتميزة في ذلك، بالإضافة إلى دور الوزارة المهم في تطوير بيئة العمل، وسعيها إلى رفع مستوى التوعية بالسلامة والصحة المهنية، بما يُسهم في تطوير أداء العمل، وينعكس إيجاباً على سلامة وصحة العاملين، واستقرارهم.
وأبان وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن جائزة رواد السلامة تستهدف ثلاثة قطاعات هي: التشييد والبناء، والصناعة، والتجارة، موضحاً أن بيانات وتقارير آخر ثلاث سنوات تشير إلى أن هذه القطاعات تشكل أكبر نسبة إصابات وحوادث عمل، لذا جرى تركيز الجائزة على هذه القطاعات لرفع مستوى التوعية لدى أصحاب العمل والعاملين بأهمية حماية سلامة وصحة العاملين، من أجل المساهمة في تقليل إصابات وحوادث العمل.
وأبرز الفالح أهم شروط الاشتراك في الجائزة قائلاً: “يجب أن تكون المنشأة مسجلة في السوق السعودي لآخر عامين متتاليين (2015 و2016م) ، وألا يقل عدد العاملين في المنشأة عن 500 عامل خلال العام 2016م، ولا يوجد على المنشأة أي دعوى قضائية أو تحقيق حالياً”، مؤكداً أن اختيار أفضل المنشآت يتم بحسب سجلها في السلامة والصحة المهنية، ثم تقييم أداء المنشآت المرشحة بناء على معايير وممارسات عالمية.
ويتم تقييم المنشأة المشاركة في الجائزة بناء على 5 محاور رئيسية هي: إحصاءات السلامة والصحة المهنية، والتزام القيادة بالسلامة والصحة المهنية، ومدى قوة وجودة نظام السلامة والصحة المهنية في المنشأة، والتقارير وقنوات التواصل، والتوجيه والإرشاد.
ومن المقرر بحسب -الدكتور الفالح- فتح باب التسجيل، وتسليم مستندات التقديم على الجائزة عن طريق البريد الإلكتروني التالي: OSHchampions@mlsd.gov.sa، وذلك اعتباراً من غد الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 19 ديسمبر 2016م، حيث من المنتظر تكريم المنشآت الفائزة في نهاية شهر فبراير 2017م.