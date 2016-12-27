ايمن ال ماجد – الرياض
أعلن رئيس مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور تركي بن سعود آل سعود، أسماء الفائزين بالجائزة الذين أعتمدهم مجلس الامناء في الدورة الثالثة على النحو التالي:
1.فئة المخترعين
- الدكتور منير بن محمود الدسوقي
- الدكتور علي بنعبد رب الرسول آل حمزه
- الدكتور فارس بن دباس السويلم
- الدكتور وليد بن فهد اللافي
- الدكتور علي بن سعد الغامدي
- الدكتور عبدالله بن محمد عسيري
- الدكتورة خديجة بنت محمد الزائدي
2.فئة الموهوبين
- الدكتور محمد بن مناع القطان
- الدكتور عبد الله بن محمد الحمدان
- الدكتور عبد الرحمن بن محمد الحزيمي
وبين رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ان الجائزة في دورتها الثالثة قد تلقت 134 ترشيحاً، تنوعت تخصصاتها لتشمل جميع مجالات الجائزة لهذا الدورة وهي تقنية المياه، وتقنية البترول والغاز، وتقنية البتروكيميائيات، وتقنية النانو، والتقنية الحيوية، وتقنية المعلومات، وتقنية الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، وتقنية الفضاء والطيران، وتقنية الطاقة، وتقنية البيئة، وتقنية المواد المتقدمة، والرياضيات والفيزياء، والطبية والصحية، وتقنية الزراعية، وتقنية البناء والتشييد. وقد تم اعتماد اختيار الفائزين بناءً على تحكيم أعمال المتقدمين والمفاضلة بينها.
وقدم سموه مباركته للفائزين بالجائزة متمنياً ان تكون هذه الجائزة محفزة لهم لتقديم المزيد من الإبداع، والابتكار، والاختراع إلى جانب الانجازات والاسهامات التي تعود بالمنفعة على الوطن خاصة والانسانية عامة.