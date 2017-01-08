مراد النتشة – الشارقة
يستعد مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، في دورته الرابعة التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 14 يناير 2017،لاستضافة عدد من الأمسيات الفنية والفرق الموسيقية التي ستقام في أربع وجهات مختلفة بإمارة الشارقة، وهي مسرح المجاز، وجزيرة العلم، ومسرح القصباء، وواجهة المجاز المائية.
وينظم المهرجان مركز فرات قدوري للموسيقى، برعاية هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بمشاركة 24 فناناً وفنانة وفرق عربية وعالمية، من 14 دولة عربية وأجنبية، على مدار تسعة أيام، والذين سيحيون أمسيات موسيقية، سيقام بعضها في الهواء الطلق.
مسرح المجاز
يستضيف مسرح المجاز الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ليحييان أولى أمسيات المهرجان، ويقدمان باقة متنوعة ومختارة من أجمل أغنياتهما، والتي حققت جماهيرية واسعة بين جمهور الوطن العربي والعالم، وذلك في السادس من يناير المقبل، وستطل الفنانة شيرين في تمام الساعة 8:00وحتى 9:30 على الجمهور أولاً، يليها الفنان حسين الجسمي في تمام الساعة الـ10:00وحتى 11:30.
جزيرة العلم
ستقدم جزيرة العلم في أيام مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، مزيجاً متنوعاً من الفرق العربية والعالمية، التي جاءت لتقدم فنها الراقي وموسيقاها العذبة للجمهور، الذي سيكون بداية على موعد مع ليلة”أسطورة العود”التي تضم كلاً مننصير شمة، ونجاتي تشيليك، وحسين سبسبي، وخالد محمد علي، في السابع من يناير المقبل، ومن ثم ليلة عربية بامتياز” في ذكرى أم كلثوم “تقدمها الفنانة المصرية ريهام عبد الحكيم ودار الأوبرا المصرية، وذلك في الثامن من يناير، ليقدموا باقة مختارة من أجمل أغنيات السيدة أم كلثوم، يليها في 12 يناير فرقة مؤسس “ملوك الغجر”(شيكو والغجر)، ومن ثمالفنانة اللبنانية العالمية هبة طوجي و الموسيقار أسامة الرحباني في 13 من نفس الشهر، ليكون ختامها مع الليلة الإماراتية التي يحييها أولا الفنان الإماراتي جاسم محمد، ومن ثمفرقة” نغم الإمارات” في 14 يناير.
مسرح القصباء
على مسرح القصباء سيكون جمهور المهرجان، على موعد مميز للاستمتاع بثلاث أمسياتاستثنائية تجمع موسيقى الجاز مع آلة السيتار الهندي، التي تقدمها فرقة مايك ديل فيرو ومغنية الجاز الشهيرة ديبورا كارتر، والموسيقار الهندي المعروف نيلادري كومار، وذلك فيالتاسعمن يناير المقبل، ليحل في اليومالتالي العاشرمن يناير، العازف والمؤلف والمغني الفرنسي دانيال ميل على جمهور المهرجان ليقدم ليلة باريسية ساحرة يكرم فيها عازف الأكورديون الأرجنتيني آستور بياتزولا.أما في اليوم الثالث والذي يصادف الحادي عشر من يناير، فسيستمتع الجمهور بجوهرة الفلامنكو، وهي ليلة منفردة لموسيقى وغناء الفلامنكو يقدمها عازف البيانو الشهير ديفيد دورانتس، ومغنية الفلامنكو المتألقة مارينا هيريديا.
في الهواء الطلق
سينظم المهرجان على مدار ثمانية أيام وبعد يوم الافتتاح مباشرة، مزيجاً من الحفلات الموسيقية المجانية بالهواء الطلق في كل من واجهة المجاز المائية والقصباء، التي ستستضيف عازفة العود والمغنية نينا وعازفة الجيتار من لبنان، وطرابيش من سوريا، والثلاثيآليجريا من أوكرانيا، وفرقة الشارع اللاتينية من كولومبيا وكوبا، وثنائي إيلينا من أوكرانيا، وفرقة طبول المحبة العالمية.
مسابقة العزف على آلة البيانو
انطلاقاً من رؤية إدارة مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية الهادفة لتطوير ملامح الثقافة الموسيقية، واحتواء المواهب الفنية بهدف تنميتها ومتابعتها، يقدم مركز فرات قدوري للموسيقى مسابقة العزف على آلة البيانو ابتداء من ثاني أيام المهرجان وتستمر حتى 14 يناير الجاري، وذلك في قناة القصباء أمام المبنى C ما بين الساعة السابعة والثامنة مساءً.
تذاكر
تباع تذاكرمهرجان الشارقة للموسيقى العالمية عن طريق الإنترنت على الرابط التالي:http://www.ticketmaster.ae/ ، كما تتوافر التذاكر في مراكز خدمة العملاء في مسرح القصباء، ومسرح جزيرة العلم، ومسرح المجاز، وواجهة المجاز المائية.
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