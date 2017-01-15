نشرت صحيفة الاقتصادية اليوم 15 يناير خبرا اشارت فيه عن مصادر مطلعة في وزارة الإسكان أن الدولة ممثلة في الوزارة ستتحمل كافة الفوائد المترتبة على القروض العقارية التي يحصل عليها المواطنون من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، والذين تقل رواتبهم عن الـ5000 ريال وعدد أفراد أسرة مرتفع. وفي هذا الاتجاه تعلن وزارة الإسكان اليوم الأحد إطلاق أكبر تخصيص ودعم لأكثر من270 ألف منتج سكني يشمل أراضي ووحدات سكنية تمولها البنوك.
وتشمل هذه المنتجات السكنية جميع المواطنين المسجلين في الصندوق العقاري والمسجلين في الدعم السكني (إسكان).
وتخـطط وزارة الإسكان حالياً لإبـرام مذكرات تفاهم مع مطورين محليـتين لإنشـاء أكثر من40 ألف وحدة يتـراوح معدل أسعارها بين 250 ألف و650 ألف ريال للوحدة على الأراضي الخاصة، خلاف مشاريع الوزارة التي تقـام على أراضيها، والتـي تعتمد على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.