توج نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف مساء أمس فريق الاتحاد بكأس سمو ولي العهد للموسم الكروي الحالي بعد فوزه على النصر بهدف دون مقابل، سجله المحترف المصري محمود كهربا، في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
وسلم سموه بعد نهاية المباراة الكأس والميداليات الذهبية لفريق الاتحاد، وتسلم لاعبو النصر ميداليات الوصافة.
بذلك عاد الاتحاد للبطولات واحتفل بلقبه الثامن على مستوى البطولة بعدما قدم مباراة كبيرة بقيادة مدربه التشيلي خوسيه سييرا، في حين استمرت عقدة النهائيات بالنسبة للنصر الذي خسر المواجهة رغم الترشيحات التي كانت تصب في صالحه.
سجل هدف المباراة الوحيد المصري محمود كهربا في الدقيقة.
قاد المباراة الحكم الإنجليزي كلايتنبرج رئيس تطوير الحكام واستطاع بقراراته الخروج بالنهائي إلى بر الأمان.