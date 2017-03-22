رشاد الخير- الرياض
عقد مكتب تحقيق رؤية المملكة 2030م التابع لمجلس الغرف السعودية مؤخراً اجتماعاً تنسيقياً مع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات العلاقة بمبادرات الوزارة والمجلس بشأن رؤية المملكة 2030م.
ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي بعد مضي شهرين على تأسيس مكتب إدارة تحقيق رؤية المملكة 2030م، والذي يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية كوحدة إدارية متخصصة وفق آليات عمل خاصة تدفع بجهود مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الرؤية.
وأوضح مدير مكتب تحقيق رؤية المملكة 2030م بمجلس الغرف السعودية محمد السلمي أن التعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية المملكة، ولتنسيق مختلف الجهود وتضافرها في هذا الشأن.
وأشار ” السلمي” إلى أن الاجتماع مع المهندس أحمد الغامدي قائد مكتب تحقيق رؤية المملكة 2030 بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية شهد مناقشات مستفيضة بشأن السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مبادرات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتحقيق رؤية المملكة 2030م والتي تهدف لإحداث قفزة نوعية في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين وفي حجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين بشأن تلك المبادرات كبيرة للغاية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، وإنتاج الغاز، وصناعة البتروكيماويات، والصناعات التحويلية والتعدين ،وذلك من خلال مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في الفرص الاستثمارية بهذه القطاعات، لتحقيق أحد أهداف الرؤية المتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة قنوات التواصل بين المكتبين وتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك بين الطرفين بما يخدم تحقيق رؤية المملكة 2030م.
وكان الاجتماع قد استعرض مبادرات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الخاصة برؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، ودور مكتب تحقيق رؤية المملكة بمجلس الغرف السعودية في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم جهود الوزارة في تحقيق تلك المبادرات.
وكشف ” السلمي” عن جهود كبيرة يقوم بها مكتب تحقيق الرؤية بالمجلس تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بملف رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وذلك من أجل زيادة مستوى التنسيق لمختلف الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة لتحقيق تطلعات وآمال رؤية المملكة 2030م.
الجدير بالذكر أنه وفور تأسيس مكتب تحقيق رؤية المملكة 2030م بمجلس الغرف السعودية ، شرع المكتب في بحث ارتباطهوعلاقاته بالجهات ذات العلاقة بالرؤية لتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص حيث يأتي اجتماعه مع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في هذا الإطار، ويعد مكتب تحقيق الرؤية تتويج واستكمال لما سبقه من جهود والتي خلصت الى رسم خطط استراتيجية لمجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية حددت المسار المستقبلي لهذه الأجهزة ودورها في رسم استراتيجية واضحة المعالم لقطاع الاعمال، وذلك للتفاعل مع الرؤية الشاملة للمملكة من خلال قراءة متأنية للمعطيات والمستجدات على الساحة الاقتصادية الوطنية والدولية.