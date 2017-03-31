شينخوا – الصين
عقد هذا الأسبوع أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب من منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي، سلسلة من الجلسات لمناقشة سبل تحقيق تنمية المنطقة وانفتاحها على الخارج. وقد تعلقت الكثير من مقترحاتهم خلال الجلسات بالتعاون بين الصين والدول العربية بشكل خاص. التفاصيل في التقرير التالي.
خلال الاجتماع، أشار النواب إلى أن منطقة نينغشيا تعمل على وضع التخطيطات والترتيبات النظامية فيما يتعلق بالتعاون بين الصين والدول العربية والتي تشمل بناء النظام الحديث والشامل للمواصلات وبناء طريق الحرير على شبكة الإنترنت وتطوير المناطق الصناعية المنفتحة والمشاريع المشتركة مع الخارج وتعزيز التبادلات الإنسانية والثقافية وبرنامج المواهب لدفع التعاون بين الصين والدول العربية. هذا وقد سلط وفد نواب الشعب من منطقة نينغشيا الضوء على أهداف هذه الخطة.
لي جيان هوا، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني في منطقة نينغشيا:” سنعقد الدورة الثالثة لمعرض الصين والدول العربية هذا العام من أجل دفع التبادلات الاقتصادية بين الدول الإسلامية التي تشمل البلدان العربية. ومن أكبر المصاعب التي نواجهها نقص المواهب في عملية دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تلقي حكومة نينغشيا اهتماما بالغا ببرامج جذب المواهب. وعلينا احترام المواهب أولا.”
من المعروف أن منطقة نينغشيا أقامت الدورتين السابقتين لمعرض الصين والدول العربية بنجاح في عامي 2013 و2015، وحظي المعرض باهتمام كبير من قبل الدول العربية. وفي شهر سبتمبر المقبل، ستقام الدورة الثالثة للمعرض في مدينة ينتشوان. وعقب الاجتماع تحدث نائب رئيس حكومة منطقة نينغشيا لمراسلنا عن الأعمال التحضيرية وأبرز النقاط لمعرض هذا العام.
وانغ خه شان، نائب رئيس حكومة منطقة نينغشيا:” بدأنا بتخطيط الدورة الثالثة لمعرض الصين والدول العربية فورا بعد انتهاء الدورة الثانية في عام 2015. قمنا بأخذ آراء السفراء الصينيين لدى الدول العربية والسفراء العرب لدى الصين. ستركز الدورة الثالثة أكثر على التعاون التجاري والاقتصادي. ونلقي اهتماما أكثر على شركات وهيئات تجارية لتحقيق مزيد من منجزات التعاون الواقعية. ولا تقتصر أنشطتنا على الدول العربية فقط. فقد جذبت الدورة السابقة 87 بلدا للمشاركة. لذلك نود تقديم منصة الخدمة هذه لمزيد من البلدان والشركات والهيئات التجارية.”