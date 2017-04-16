ترتيبات ضخمة لافتتاح معرض القوات المسلحة على مساحة 7.5 آلاف وتزامنا مع “أبها عاصمة السياحة العربية”

المحتوى السابق المحتوى التالي مدينة "العلوم والتقنية" تعمل على بناء منظومة ذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالمملكة