المركز الإعلامي لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م
.تشارف القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية بمختلف قطاعاتها الموجودة (البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية والإدارة العامة للخدمات الطبية ممثله في مستشفيات القوات المسلحه بالجنوب) على إنجاز الترتيبات لافتتاح معرض القوات المسلحة المصاحب لاحتفالات أبها بفوزها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م الذي سيستمر من 21 وحتى 25 رجب الجاري، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 7.5 آلاف، بعد صدور توجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذا الخصوص.
وقال مساعد قائد المنطقة الجنوبية للشئون الإدارية اللواء الركن زايد البناوي إن في مقدمة المعروضات ملخص مرئي من أرض المعركة لعاصفة الحزم، بجانب تواجد في الأماكن المفتوحة للدبابات ورامجة الصواريخ ومدفعية الميدان والعربات والهاونات والأسلحة بمختلف العيارات واتصالات الأقمار الصناعية التي تخدم سير المعركة ومجسمات ألغام هيكلية، يصاحبها أداء فرقة موسيقية على مدار أيام المعرض، والأغاني والأهازيج الوطنية.
وأوضح البناوي أن القوات البرية ستقدم تمثيل للمعركة البرية، وإمكاناتها كالطائرة بدون طيار لمعرفة أماكن تواجد العدو ومستودعات أسلحته ومجسمات لطائرات الأباتشي القتالية وسلاح المدفعية والمشاة وسلاح المهندسين من تطهير ألغام وغيره والوقاية ضد التدمير الشامل والكيماويات وجميع الأجهزة للقناصة المناظير الليلة والنهارية، ناهيك عن دورها في إرسال البرقيات والقيام بمهام الاتصال والأمور الأخرى المختلفة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -.
ولفت إلى أن جناح القوات الجوية سيحوي جميع مجسمات طائرات المشاركة في عاصفة الحزم ومنظومة طائرة بدون طيار ومعظم الذخائر المستخدمة والإسناد الجوي ووسائل الاتصالات والصيانة وكل ما خدم العاصفة كالوقاية من أسلحة التدمير الشامل ووسائل البحث والإنقاذ من قبل طائرات الإنقاذ، فيما يبرز الدفاع الجوي مجسمات للصواريخ وللمدفعية والصواريخ الفردية وأسلحة الدفاع الجوي التي تحمي سماء المملكة، بينما أن البحرية ستشارك في المعرض بمجسمات السفن الفرقاطة والقناصة وطائرات سوبر ما والدلفين، مع تواجد للقوات الخاصة والغواصة.
وأهاب مساعد قائد المنطقة الجنوبية للشئون الإدارية جميع زوار المعرض بالمشاركة في التبرع بالدم للجنود المرابطين على ثغور الوطن الغالي، من خلال المستشفى الميداني المتنقل الذي سيتواجد به عينة من الكتيبة الطبية لشرح كيفية إسعاف الجنود في الصفوف الأمامية وجميع إجراءات عملها، ودوره في الكوارث والأعمال الإنسانية.