طوكيو (رويترز) – أماطت شركة سوفتبانك اليابانية المصنعة للروبوت (بيبر) اللثام عن خدمة جديدة لإنسانها الآلي وهي القيام بدور كاهن بوذي يمكن استئجاره في الجنائز.
وردد الروبوت خلال مراسم الكشف عنه يوم الأربعاء بمعرض لصناعة الجنائز في طوكيو نصوصا بوذية بصوت إلكتروني فيما كان يطرق طبلة.
وأعدت شركة (نيسي إيكو) برمجيات النصوص التي يرددها الروبوت الذي أعلنت عنه شركة سوفتبانك جروب عام 2014.
وقال ميتشيو إينامورا المستشار التنفيذي لشركة (نيسي) إنه مع كبر سن اليابانيين وتراجع عددهم يحصل الكثير من الكهنة البوذيين على دعم مالي أقل من مجتمعاتهم مما يدفع بعضهم إلى العمل لوقت إضافي إلى جانب واجباتهم الدينية.
وأضاف أن الروبوت الجنائزي قد يقوم بدور الكاهن عندما يكون غير متوفر. كما تصل تكلفة الروبوت إلى 50 ألف ين (حوالي 450 دولارا) في الجنازة مقابل أكثر من 240 ألف ين (2200 دولار) يتقاضاه الكاهن البشري.
وقال تيتسوجي ماتسو وهو كاهن بوذي إنه جاء إلى المعرض ليرى إن كان بمقدور الروبوت (بيبر) “أن يضفي طابع القلب على الآلة لأنني أرى أن القلب هو أساس الدين”.
ولم يجر بعد استئجار الروبوت لأي جنازة.