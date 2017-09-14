الوكاد – رصد ومتابعة
دعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية (ترخيص تقني) مع شركة نوماد لحلول الطاقة الشمسية، وهي شركة محلية ناشئة تموِّلها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وتعمل على تصنيع وتسويق جهاز ميكانيكي لتنظيف الألواح الشمسية بدون استخدام الماء.
وقال نائب رئيس أرامكو السعودية للإشراف والتنسيق التقني، الأستاذ أحمد الخويطر في هذه المناسبة: “لا شك أن طرح تطبيقات عملية لتقنية لها أثر إيجابي على المملكة في الأسواق هو إنجازٌ حقيقيٌ يظهر اهتمام أرامكو السعودية بمستقبل الطاقة النظيفة”.
وستمنح أرامكو السعودية شركة نوماد حق تطوير تقنية تنظيف الألواح الشمسية وتصنيعها، وهي تقنية نجح فريق أرامكو السعودية للبحوث والتطوير في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في تطويرها محلياً, وسوف تتكامل هذه التقنية مع نظام التنظيف الآلي الجاف لألواح الطاقة الشمسية.
ومن جانبه، قال جوس فان دير هايدين، مؤسس نوماد وكبير إدارييها التنفيذيين: “تعتز شركة نوماد أن تقيم شراكة مع أرامكو السعودية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والمؤسسات المحلية الأخرى حتى تؤتي هذه الرؤية ثمارها”.
وتحقق شركة نوماد وجوداً تجارياً كبيراً في مجال الطاقة الشمسية وتحصدُ جوائز عديدة في مجال تقنيات الطاقة الشمسية بفضل ريادتها في هذا المجال.
وتعد هذه أول اتفاقية ترخيص تجاري من نوعها بين أرامكو السعودية وشركة ناشئة تابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية, وستضطلع نوماد بتوزيع تقنية تنظيف الألواح الشمسية في المملكة وستعمل أيضاً على تطويرها، وتصنيعها، وترويجها تجارياً وبيعها