بكين (شينخوا) أصدر ((تقرير عن التعاون الصيني والعربي في مجال القدرة الإنتاجية )) في معرض الصين والدول العربية 2017 الذي عقد مؤخرا في مدينة يينتشوان من منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين.
وذكر التقرير أن تعاون القدرة الإنتاجية بين الصين والدول العربية تعمق بشكل مطرد خلال سنوات أخيرة بفضل مبادرة “الحزام والطريق”.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية ارتفعت من 788 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى 2.214 مليار دولار أمريكي في عام 2015، حيث تدفقت حوالي 80 بالمائة من الاستثمارات الصينية إلى الإمارات والجزائر والسعودية والسودان.
في الوقت نفسه، ما زالت الصين من أكبر الشركاء التجاريين للدول العربية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 171.14 مليار دولار أمريكي في عام 2016، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية ومصر والعراق وغيرها ، فضلا عن أن حجم التجارة بين الصين وكل من السعودية والإمارات والعراق وعمان ومصر قد تجاوز عشرة مليارات دولار أمريكي في عام 2016.
ومن جهة أخرى، بلغت قيمة المشروعات التي تم التوقيع عليها من قبل الشركات الصينية في الدول العربية 40.37 مليار دولار أمريكي بزيادة 40.8 بالمائة على أساس سنوي، الأمر الذي يشكل 16 بالمائة من إجمالي العقود الجديدة في العالم كله.
وكذلك تسارعت الصين في بناء مناطق تعاون اقتصادية وتجارية في الدول العربية، حيث قد تأسست حدائق صناعية ذات الخصائص في مصر والسعودية وعمان والإمارات من أجل تعزيز التعاون في القدرة الإنتاجية .
وأكد التقرير أن الجانبين حققا تقدما بارزا في التعاون الثنائي في مجال القدرة الإنتاجية ، خاصة بعد الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين في يونيو 2014، حيث دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الاجتماع كلا من الصين والدول العربية إلى تشكيل معادلة تعاون “1 + 2 + 3″، المتمثلة في اتخاذ مجال الطاقة كمحور رئيسي ومجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار كجناحين و3 مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة كنقاط اختراق