استقبل الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري بمكتبه سعادة سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بحجم التبادلات التجارية إلى مستوى العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.
ونوه ” المشاري” في مستهل اللقاء بالعلاقات التي تربط بين المملكة وجمهورية جيبوتي وما يوليه مجلس الغرف السعودية من اهتمام بملف العلاقات الاقتصادية السعودية مع الدول الأفريقية ومنطقة القرن الأفريقي خاصة نظراً للفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في تلك المنطقة لافتاً لموقع جيبوتي الاستراتيجي وقرب موانئها من موانئ المملكة مشيراً لما توليه قيادة البلدين من اهتمام بتطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية ، مشددا على ضرورة استفادة قطاعي الأعمال السعودي والجيبوتي من هذا الاهتمام الحكومي لتطوير شراكات تجارية واستثمارية.
و أعرب عن استعداد مجلس الغرف السعودية لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة لجهود تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جهته أشاد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي ، مشيراً إلى أن ضرورة الاستفادة من القدرات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها جيبوتي للمستثمرين من خلال موقعها الاستراتيجي.
ودعا قطاع الأعمال السعودي لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في جيبوتي وتعزيز الاستثمارات السعودية .
وقدم سعادة السفير الدعوة لقطاع الأعمال السعودي للمشاركة في المؤتمر التجاري الدولي الأول الذي من المقرر اقامته في جيبوتي خلال الفترة من 3-7 ديسمبر المقبل