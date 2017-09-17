يستعرض ملتقى العمران السياحي للمناطق الجبلية المقرر عقده بمسرح أمانة منطقة عسير تحت رعاية أمير المنطقة وحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ ٢٠ ورقة عمل عبر ٦ جلسات على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ٢٩ و٢٩ ذي الحجة الجاري ١٩ و٢٠ سبتمبر.
ويقدم الملتقى دراسات وتجارب محلية وخليجية وعربية في ٤ محاور تعنى بذات موضوعه، وهي: مستقبل السياحة في المناطق الجبلية، استراتيجية التنمية السياحية، الاستثمار السياحي، السياحة المستدامة في المناطق الجبلية.
ويشهد اليوم الأول للملتقى ٣ جلسات تبرز فيها ٩ أوراق عمل، وتستكمل أوراق العمل في اليوم التالي بواقع ١١ أوراق عبر ٣ جلسات أخرى، فضلا عن الختامية الخاصة بقراءة التوصيات.
وفي الجلسة الأولى التي يرأسها رئيس اللجنة المنظمة للمتلقى أمين المنطقة صالح القاضي ويقررها الأستاذ الدكتور ناصر بن عبدالرحمن الحمدي؛ تعرض ورقتين، الأولى حالة دراسية: “إقليم كوردستان العراق” لعضو هيئة تدريس بقسم العمارة والتصميم الداخلي في كلية الهندسة بجامعة البحرين استشاري التنمية العمرانية أ.د.إسلام حمدي الغنيمي، والثانية (الطرز المعمارية والجمالية في العمارة التقليدية بمنطقة عسير) لوكيل كلية المجتمع بجامعة الملك خالد د. علي عبدالله مرزوق.
وفي الجلسة الثانية بمحور (مستقبل السياحة في المناطق الجبلية) برئاسة د.عيد العتيبي ومشاركة م.إبراهيم بن عبدالرحمن الشايع مقررا؛ تقدم الورقة الأولى عن تجربة “العمران السياحي في (العلا)” لرئيس بلدية محافظة العلا بأمانة منطقة المدينة المنورة م.محمد الحويطي، والثانية عرض ودراسة ل “تأهيل بعض مواقع المقومات السياحية لهضبة حضرموت” لمدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بحضرموت د.حسين أبوبكر العيدروس، والثالثة بعنوان (السياحة الجبلية آفاق واعدة لرد الاعتبار للموقع الأثري “قلعة بني حماد”) للمهندسة في تسبير التقنيات الحضرية صوشـى سليمة.
وفي الجلسة الثالثة بمحور (استراتيجية التنمية السياحية) التي يرأسها وكيل أمانة منطقة عسير للتعمير والمشاريع م.أحمد ناصر عسيري ويقررها د.ماجد بن محمد حلواني؛ تبرز ورقة العمل الأولى “تجربة إحياء وتأهيل قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة” لوكيل كلية العمارة والتخطيط للشؤون الأكاديمية بجامعة الملك سعود أستاذ الفلسفة في التخطيط الحضري والسياسيات البيئية د.وليد محمد الزامل ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة زاهر بن محمد الشهري، والثانية “استراتيجية مقترحة لتنمية السياحة الجبلية في المملكة العربية السعودية” لأستاذ التخطيط العمراني والإقليمي بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الإمام أ.د.عنتر عبد العال أبو قرين وعضو هيئة التدريس بكلية التخطيط العمراني والإقليمي بجامعة القاهرة د.م. محمد إمام أحمد، والثالثة عن “السياحة رافعة التنمية المحلية بمدن جبال الأطلس المغرب” للأستاذة الباحثة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس المغربية الحاصلة على شهادة الدكتوراة في جغرافية المدن الدكتورة ماجدة صواب، والرابعة (معالجة التشوه البصري في المناطق العمرانية السياحية الجبلية.. تجربة الهدا والشفا والشفا للأستاذ الدكتور هشام علي مرتضى.
وفي أولى جلسات اليوم الثاني والجلسة الرابعة للملتقى بمحور (الاستثمار السياحي) برئاسة مدير الاستثمار بأمانة منطقة عسير م.علي الحيد ومشاركة د.وليد الزامل مقررا، تعرض الورقة الأولى “معوقات النشاط السياحي الفندقي في مدينة أبها” لأستاذ الجغرافيا بكلية العلوم الإنسانية في جامعة الملك خالد أ.د.مارش أحمد سعيد العديني وأ.نجود ناصر القحطاني، والثانية “تقنيات الواقع الافتراضي وسيلة إعلامية فعالة في الترويج للسياحة الجبلية” للأستاذ بقسم العمارة في كلية الهندسة بجامعة أسيوط المصرية أ.د.نوبي عبدالرحيم، والثالثة “دور العلاقات العامة في الترويج السياحي” لأستاذ إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية مدير مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في السودان أ.د. محمد الفاتح محمود بشير المغربي، والرابعة عن “الأنماط السياحية غير التقليدية ودورها في تنمية الاستثمار السياحي بالمناطق الجبلية” لأستاذ قسم التخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة الأزهر الباحث عماد عثمان مصطفى محمد.
وفي الجلسة الخامسة بمحور (السياحة المستدامة في المناطق الجبلية) التي يرأسها نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي د.حمد السماعيل ومشاركة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير م.محمد العمرة مقررا، تقدم الورقة الأولى عن “الطاقة الاستيعابية للسياحة البيئية بمنطقة عسير، منتزه السودة، نموذج تطبيقي” لأستاذ الجغرافيا البيئية المشارك بكلية العلوم الإنسانية في جامعة الملك خالد د. عادل معتمد عبد الحميد، والثانية حول “السياحة المستدامة في المناطق الجبلية من خلال تطبيقات المدن الذكية” لأستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة الأزهر أ.د.وائل محمد يوسف، والثالثة عن “تخطيط الهوية العمرانية المحلية لتنمية الوجهات السياحية الجبلية” لرئيس قسم العمارة الأستاذ المساعدة بالعمارة والتصميم العمراني في جامعة دار الحكمة بجدة د.منى حلمي، والرابعة ت حول “تجربة مشروع إعمار الديار للقرى التراثية في منطقة عسير”.
وفي الجلسة السادسة بذات المحور (السياحة المستدامة في المناطق الجبلية) برئاسة أ.عبدالله السبيل ومشاركة د.محمد بن غازي كتبي مقررا؛ تقدم الورقة الأولى عن “التنمية السياحية المستدامة للأودية الجبلية – حوض وادي أبها نموذجا” لأستاذ الجغرافيا البشرية والخرائط المشارك بكلية العلوم الإنسانية في جامعة الملك خالد د.فايز بن محمد آل سليمان، والثانية “منهج علمي لتهيئة وتحسين أداء المناطق التراثية الجبلية وضمان الاستدامة.. سانت كاترين في جنوب سينياء وقرية آل عليان في عسير كحالتين دراستين” للأستاذ بكلية التخطيط العمراني في جامعة القاهرة د.مصطفى محمود، والثالثة “معوقات تطوير السياحة في مدينة كسلا – شرق السودان” لاختصاصي دراسات بيئية جمهورية السودان أ. آلاء عرفات حسن أبشر.
أما الجلسة الختامية الخاصة بقراءة البيان الختامي والتوصيات، فيرأسها مدير مركز الأمير سلطان للدراسات السياحية والبيئية بجامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور حسين الوداعي والمقرر ومشاركة من الأستاذ الدكتور منصور بن عوض القحطاني مقررا.
يذكر أنه قبل الإعلان للمشـاركة العلميـة فـي الملتقـى، تلقـت اللجنة العلمية عـدد ١١٧ ملخصـًا مـن باحثيـن مـن عـدد مـن الـدول العربيـة، وبانتهـاء المـدة المحـددة لتلقـي النصـوص الكاملــة، وصلــت المعهــد ٧٥ ورقــة كاملــة، راجعتها وفــق الضوابــط العلميـة التـي وضعتهـا واختـارت عـدد ٢٠ ورقـة لتقـدم فـي الملتقـى وفـق العـدد المطلـوب الـذي يتسـع لـه المجـال و الزمـن المتـاح