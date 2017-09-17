دشن الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير الهوية الجديدة وشعارغرفة أبها خلال الاحتفال الذي أقامته الغرفة بمناسبة اختيار ابها عاصمة للسياحة العربية 2017 ومرور 37 عاما على إنشائها ،يوم الأربعاء 22 ذو الحجة 1438 هـ الموافق 13 سبتمبر 2017م.
من جانبه يشير المهندس صالح بن حسين قدح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها إلى أن التطبيق قد بدأ وفق الأنطمة المعمول بها من قبل الشركات عالمية ، حيث تم تدشين الهوية والشعار من قبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائب منطقة عسير – سلمه الله – وذلك خلال تشريفه بحضور الاحتفالية الكبرى للغرفة بمناسبة اختيار أبها عاصمة السياحة العربية 2017 وكذلك مرور 37 عاما من التنمية والتطوير على إنشاء الغرفة ، موضحا أن الهوية الجديدة وشعار الغرفة لهما مفردات كبيرة يجب الإشارة إليها حيث كان هناك 33 فكرة مختلفة لتصميم الشعار ، ولكن وقع الاختيار على الشعار الجديد لمدلولاته العميقة فكل جزء من الشعار له دلالة مستقلة بذاتها .