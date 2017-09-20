قال مبارك العصيمي المتحدث بوازاة التعليم ان وزارة التعليم أوقفت التعامل مع نحو 315 جامعة وكلية عالمية في 12 دولة، وإرسال الطلاب والطالبات إليها، حيث وضعتهم ضمن الجامعات المحظور التعامل معها، بسبب تكدس الدارسين فيها، وأوصت بعدم الالتحاق بها.
وحسب الإحصائية الحديثة اشارت صحيفة “الاقتصادية” اليوم 20 ايلول الجاري ، سجلت أمريكا النسبة الأعلى من الجامعات الموقوف التعامل معها من قبل الوزارة، بنسبة تقدر بنحو 88 في المائة، حيث بلغ عددها 276 جامعة، منها ما هو مغلق، أو موقوف جزئياً، أو موقوف للتكدس. وجاءت بولندا في المرتبة الثانية، حيث تم إيقاف التعامل مع 19 جامعة وكلية بها، تليها الصين بخمس جامعات، ثم أستراليا وكندا، حيث تم التوصية بعدم التعامل مع أربع جامعات فيهما.
فيما أوقفت وزارة التعليم التعامل مع جامعة واحدة في كل من اليونان، وأيرلندا وماليزيا وباكستان ومصر، بالإضافة إلى نيوزلندا، فيما لم تتعرض أي جامعة أو كلية في الخليج إلى توصية وزارة التعليم بالإيقاف.
وشكلت أمريكا النسبة الأكبر في عدد الطلاب والطالبات المبتعثين والمرافقين لهم بـ60 في المائة، حيث بلغ عدد المبتعثين 76271 طالبا وطالبة، يرافقهم 39223 مرافقا، تليها بريطانيا بوجود 13628 طالبا مبتعثا يرافقهم 15890 مرافقا. وبلغ عدد الدول التي ابتعث برنامج خادم الحرمين الشريفين لها 32 دولة، منها 12 دولة عربية، حيث شكل الرجال النسبة الأعلى من المبتعثين بـ67 في المائة.
إلى ذلك، أوضحت وزارة التعليم تعليمات المرحلة الــ12 لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. وقال مبارك العصيمي المتحدث باسم وزارة التعليم، إنه يمكن للمرشحين الاطلاع على التخصص والدولة من خلال أيقونة متابعة الطلب، حيث يتطلب إصدار قرار الابتعاث الحصول على القبول، وتأشيرة السفر، واستكمال متطلبات إصدار القرار المدونة.
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