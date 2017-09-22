ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يوجه كلمة في الذرى87 لليوم الوطني

المحتوى السابق المحتوى التالي صحيفتان سعوديتان تبرزان 4 مبررات لدمج هيئة الامر بالمعروف بالشئون الاسلامية وتكتل لمعاضتها