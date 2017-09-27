شكل مجلس الغرف السعودية لجنة للخبراء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي وعضوية نخبة من الكفاءات السعودية من أصحاب الفكر والخبرة الطويلة في مجالات الاقتصاد والإدارة ، وذلك في إطار توجهات المجلس التطويرية لمواكبة وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال حراك اقتصادي مؤسسي مدعوم بالمؤشرات الحقيقية والأبحاث والدراسات الواقعية عن قضايا قطاع الأعمال.
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد بمقر المجلس بحضور رئيس اللجنة الدكتور سامي العبيدي والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري وكامل عضويتها من الخبراء ، إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة في مسيرة التنمية الاقتصادية، منوهاً للمرحلة المقبلة التي تتطلب أسلوباَ جديداً في التعاطي مع الواقع الاقتصادي، خاصة وأن القيادة الرشيدة طرحت رؤية المملكة 2030 متضمنة رفعاً لسقف التوقعات بشأن دور القطاع الخاص وهو ما حدا المجلس لتشكيل لجنة الخبراء لتعمل على تقديم المشورة والأفكار والدراسات الاقتصادية التي تلبي وتحاكي تطلعات القيادة الحكيمة وطموحات الرؤية المستقبلية.
وناقش المشاركون آلية عمل اللجنة ولائحتها والهدف من إنشائهاوالمتمثل في الاستفادة من القدرات العلمية والعملية والأكاديمية والفنية المتميزة التي يتمتع بها أعضائها في خدمة الاقتصاد الوطني ، فضلاً عن اختصاصاتها ومجال عملها والذي يشمل تقديم الرأي الفني والعلمي والعملي للمواضيع التي يحيلها لها مجلس الغرف السعودية والتوصية بشأنها، واقتراح وإعداد الدراسات والبحوث، وإقامة ورش العمل وتشكيل اللجان وفرق العمل، وضع رؤية وخطة عمل لها تنسجم مع توجهات المجلس، بالاضافة إلى اقتراح الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع الجهات الخاصة والعامة.
واستعرض الاجتماع المبادرات التطويرية التي تقدمت بها لجنة المبادرات بمجلس الغرف السعودية ، كما ناقش دراسة بشأن تأثر منشآت القطاع الخاص ببرنامج تحقيق التوازن المالي2020.