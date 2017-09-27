جدة 25 سبتمبر 2017: نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة،في مقر الغرفة التجارية والصناعية بجدة،بحضور عدد كبير من ممثلي المنشآت التجارية.
وتأتي ورشة العمل هذه ضمن سلسلة فعاليات تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الشهر الجاري في عدة مدن سعودية،بهدف رفع جاهزية المنشآت قبل تطبيق الضريبة في 1 يناير2018م،ومن أجل ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد.
وطالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال ورشة العمل، المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، موضحةً أنه سيتم منح المنشآت الصغيرة التي لا تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 لاستكمال عملية التسجيل في الضريبة.
ودعت الهيئة المنشآت المؤهلة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بعد فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، معلنةً وصول عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من55,000 منشأة منذ فتح باب التسجيل في 28 أغسطس 2017.
وأوضحت الهيئة أنه بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والمعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، فإن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية قيمة 375,000 ريال سعودي ستكون ملزمة بالتسجيل، أما المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية بين 187,500 و 375,000 ريال سعودي سيكون تسجيلها اختيارياً، ويُسمح لها استرداد الضريبة، بينما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500ريال سعودي فهي معفاة من التسجيل.
وحددت الهيئة القطاعات الغير خاضعة للضريبة بموجب اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل توريد الأدوية والتجهيزات الطبية، والنقل بين دول مجلس ا لتعاون الخليجي أو الدولي، وتوريدا لذهب والفضة والبلاتين لغرض استثماري، والتوريدات إلى خارج حدودد ولمجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل جاهزية بوابة التسجيل التي يمكن الوصول إليها عبر زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، والذي أطلقته الهيئة مؤخراً،حيث يتميز الموقع بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.