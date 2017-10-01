رواد التقنية والتكنولوجيا يشاركون في إثراء جلسات ملتقى عالم التطبيقات بجدة
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تتواصل فعاليات لقاء عالم التطبيقات بعنوان “تطبيقات نحو رؤية 2030” والذي تنظمه غرفة جدة ممثلة في لجنة شباب الأعمال على مدى يومين برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التجارة والاستثمار.
حيث تتواصل فعاليات اللقاء بمقر بسطة ماركت بغرفة جدة في تمام الخامسة مساء اليوم (الجمعة)، بمحاضرة بعنوان “تواصل مع مستخدميك” يقدمها المهندس عبدالله الغامدي الرئيس التقني والشريك المؤسس لـ “toDoorStep“، يليها جلسة حوار التقنية يشارك فيها كلٌ من المهندس عبدالله الغامدي، والمهندس محمد العشماوي الرئيس التقني والشريك المؤسس Classera، والأستاذ حاتم الكاملي مؤسس iClick، والمهندس بسّام المحمّدي مؤسس Fly Akeed، ثم يقدم كلٌ من الأستاذ ماجد الطحّان المدير التنفيذي لتطبيق الدانوب والأستاذ عمر ياسين نائب أول الرئيس بالبنك الأهلي التجاري كلمتي الملتقى، يلها جلسة حوار الأعمال يشارك فيها كلٌ من المهندس مازن الضرّاب العضو المنتدب بزد، والمهندس أحمد الزيني الرئيس التنفيذي لـFoodicsK، والأستاذ جاسم الهارون الشريك الإداري لـRaed VC، والمهندس نايف السمري الشريك المؤسس لمرسول.
وتستعرض فعاليات اللقاء أبرز التطوّرات التقنية في المجالات الرقمية إلى جانب استعراض خارطة الطريق في مجال الأعمال، وسط مشاركة العقول المبدعة من فئة الشباب والمستثمرين والشركات والمؤسسات المطوّرة والعاملة في مجال برمجة التطبيقات، فضلاً عن سعي اللقاء لتطوير علاقات العمل وتطوير القدرات من خلال ورش العمل والمتحدّثين المشاركين والدورات المقدّمة من شركاء عالم التطبيقات.
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