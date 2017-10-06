القاهرة (رويترز) – انسحب العراق من سباق المنافسة على منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الذي كان يضم حتى اليوم تسعة مرشحين.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إنها أبلغت نظيرتها المصرية يوم الخميس بانسحاب مرشحها صالح الحسناوي لمنصب مدير عام اليونسكو لصالح المرشحة المصرية مشيرة خطاب.
وأوضح البيان أن انسحاب الحسناوي لصالح خطاب جاء ”في إطار التعاون والتنسيق الثنائي (بين البلدين) في المحافل العربية والدولية“.
وبذلك تنحصر المنافسة على المنصب بين ثمانية مرشحين من فرنسا والصين وأذربيجان وفيتنام وجواتيمالا ولبنان وقطر ومصر.
ويخلف المرشح الفائز المديرة الحالية البلغارية إيرينا بوكوفا التي تشغل المنصب منذ 2009.
ويأمل مرشحو الدول العربية أن يفوز أحدهم بالمنصب الذي لم تشغله أي شخصية عربية منذ تأسيس اليونسكو في 1945.
وبدأت يوم الأربعاء في باريس اجتماعات الدورة الثانية بعد المئتين للمجلس التنفيذي لليونسكو لبحث ملفات المرشحين والاقتراع السري على اسم مرشح واحد يتم رفعه إلى المؤتمر العام للمنظمة للتصديق عليه في نوفمبر تشرين الثاني