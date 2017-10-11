مهند الحارثي – الطايف
أشاد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام عبدالوهاب زمان خلال افتتاحه المعرض التشكيلي “سكتش آرت 1” بالمخرجات الإبداعية لفنانات الطائف في مجال الفنون التشكيلية ، حيث استعرض عدد من الأعمال المشاركة من مختلف المدارس التشكيلية ، مشيراً إلى جهود إدارة وأعضاء جمعية الثقافة والفنون بالطائف في دعم المواهب الشابة وصقلها وتقديمها لشرائح المجتمع والتي أدت إلى حراك ثقافي وفني أثبت للجميع أن الطائف زاخراً بالمواهب الإبداعية.
كما تضمّن افتتاح المعرض حفل موسيقي قدّمته الفرقة الموسيقية بالجمعية بقيادة رئيس لجنة الفنون الموسيقية بالجمعية الفنان “سعد العاطف” حيث قدّم العديد من الأغاني الطربية التي نالت اعجاب الحضور.
من جهته قدّم مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف “فيصل الخديدي” شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة الطائف على قبوله دعوة حضور ورعاية افتتاح المعرض مؤكداً أن تواجد معاليه في مختلف أنشطة وبرامج الجمعية يعد دعماً للجمعية وللمستفيدين من هذه البرامج.
يشار إلى أن “المعرض” تنظّمه جمعية الثقافة والفنون بالطائف في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون ويحتوي على 65 لوحة تشكيلية لمجموعة من فنانات مدينة الطائف ويستمر إلى الثامن والعشرين من شهر محرم الحالي ويستقبل الزائرين يومياً من بعد صلاة المغرب مباشرة حتى الساعة التاسعة والنصف.