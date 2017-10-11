ضمن سعيهم لتحقيق تطلعات المستهلكين وتوفير أقصى مستوى من الرضا وإحداث نقلة نوعية في مجال التجارة الالكترونية أعلن عدد من الشباب السعودي الواعد تدشين تطبيق “زاد فريش” بمنطقة مكة المكرمة وذلك خلال ملتقى ومعرض عالم التطبيقات والذي نظمته غرفة جدة ممثلة في لجنة شباب الأعمال، ودشنه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
يعامل تطبيق “زاد فريش” جميع الطلبات كمهمة مستعجلة بهدف تلبية احتياجات الأسرة اليومية وذلك عبر قوائم وتصنيفات تضم أكثر من 8000 منتج.
يتميز التطبيق بتوفر خاصية تحديد وقت التسليم المناسب واختيار طريقة الدفع المفضلة لدى العميل, وتوفير بدائل في حال لم يتم توفر المنتج المطلوب، فضلاً عن سعيه الدائم للتطوير وطرح حلول عصرية ومتميزة تناسب جميع أفراد المجتمع.
ويسعى التطبيق للاستحواذ على نسبة من سوق المواد الغذائية الاستهلاكية بالمملكة والذي يصل إلى 100 مليار ريال سنوياً، ويشهد معدل ارتفاع يصل إلى أكثر من 5% سنوياً، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه حصيلة التسوق عبر الانترنت 5% والذي يشهد نمو بمقدار 35% كل عام مما ينعكس على مستقبل التجارة الالكترونية في السوق السعودية.
يذكر بأن تأسيس تطبيق “زاد فريش” كعلامة فارقة جديدة للتسوق عبر الانترنت في السعودية، من خلال إتاحة إدارة عملية التسوق في المنزل لشراء وتوصيل المقاضي من السوبر ماركت حتى باب البيت دون عناء بهدف تسهيل الحياة اليومية.
وكان ملتقى ومعرض عالم التطبيقات استقبل على مدى يومين أكثر من 6500 زائر زائرة، وسط مشاركة 120 عارضاً يمثلون جهات حكومية وخاصة ومستثمرين فضلاً عن أصحاب الأفكار الإبداعية في مجال التطبيقات.
وأقيم ملتقى ومعرض “عالم التطبيقات” للاسهام في تطوير المحتوى المحلي وإيجاد بيئة محفزة للأعمال الناشئة والصغيرة وإتاحة فرص وشراكات استثمارية واعدة من خلال تواجد المبدعين من أصحاب التطبيقات والشركات الرائدة في مكان واحد من المستثمرين، كما شهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية إلى جانب شركات التقنية العالمية وشركات الاتصالات وشركات تطوير التطبيقات وتقديم الدعم لها وحاضنات الأعمال وأصحاب الأفكار والمخترعين
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