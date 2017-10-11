يفتتح الدكتور مفلح القحطاني رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبحضور الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبحضور عدداً من أعضاء مجلس الإدارة والوجهاء والمسؤولين والأعيان في منطقة القصيم .
فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة القصيم تحدث بذلك سعادة الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشريدة العضو المؤسس في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة القصيم وذلك صباح يوم الخميس القادم
وقد أبدئ الشريدة سعادته بإفتتاح الفرع مؤكداً إن الجمعية أستطاعت ورغم قصر عمرها أت تتبوء المكانة المناسبة بها على مستوى الأقليمي والدولي بما يتناسب مع أسم ومكانة المملكة العربية السعودية .
مفيداً إن الفرع سيعمل بفريق عمل مؤهل ومتمكن لإداء رسالة الجمعية السامية .
ومؤكداً إن الجمعية تسعى لخدمة الجميع دون إستثناء وفق تعاليم الشريعة الأسلامية ووفق الانظمة السعودية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة العربية السعودية .
وأفاد الشريدة إن الجمعية هي جهة وطنية مستقلة مالياً وإداريا وليس لها إرتباط بأي جهاز حكومي وتعمل على القطاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وخارجها سواء كان مواطن او مقيم أو زائر . وتتعاون مع الجمعيات الحكومية والأهلية داخل المملكة وخراجها من أجل تحقيق ذلك .