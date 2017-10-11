أنهت اللجنة الاشرافية المكلفة بالاشراف على جناح وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بمعرض أسبوع جيتكس للتقنية استعداداتها لمشاركةً فاعلة امتداداً لمشاركتها خلال العامين الماضين (2015م – 2016م).
حيث أوضح رئيس اللجنة الاشرافية الدكتور أحمد بن جميل الميمان “أن مشاركة وزارة الداخلية هذا العام ستتضمن العديد من المبادارات المتميزة من خلال منصة تقنية تفاعلية تحتوي على العديد من الأركان روعي في تصميمها تمازج المحتوى المقدم مع الخدمات والأنظمة التقنية التي تقدمها الوزارة بقطاعاتها المختلفة، والتي تلامس اهتمام شريحةٍ كبيرةٍ من المشاركين والزائرين للمعرض بجميع فئاتهم، وتحقق رغبات ومقترحات الكثير من الزوار خلال الأعوام السابقة .
واكد الميمان بأننا نسعى من خلال مشاركتنا للعام الثالث على التوالي إلى تسجيل حضور متميز ، وذلك بعد النجاحات التي تحققت خلال مشاركتنا في السنوات الماضية ، ونتطلع قدماً خلال نسخة هذا العام إلى تسليط الضوء على الإنجازات التقنية لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، والتي تجسد التزام الوزارة الراسخ بدعم وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م والتي تتواكب مع ما توليه القيادة الرشيدة، وفقها الله، من اهتمام بالغ في التحول إلى الحكومة الإلكترونية.”