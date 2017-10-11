تفعيلًا لتوجيه مجلس الوزراء المتضمن اعتماد تصنيف الهيئة العامة للإحصاء ( GASTAT ) للأنشطة الاقتصادية في المملكة، واعتباره تصنيفًا معتمدا لكافة الجهات ذات العلاقة ،عقدت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء 20 محرم 1439هـ الموافق 10 أكتوبر 2017م ورشة عمل تعريفية بالتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبحضور أكثر من 120 مشارك يمثلون 40 جهة حكومية
وقد ثمن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سلمين التخيفي اعتماد مجلس الوزراء للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC – 4) كتصنيف معتمد تعمل بموجبه كافة الجهات ذات العلاقة ، كما رفع شكره لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط لرعاية الورشة التعريفية بالتصنيف ، وأكد في افتتاح الورشة التي شهدت تفاعلًا من كافة المشاركين بأنَّه ومنذ صدور التوجيه في الخامس والعشرين من رمضان 1438هـ حرصت الهيئة على التواصل مع كافة الجهات المعنية بتطبيق التصنيف المعتمد للأنشطة الاقتصادية للبدء في تمكينها من تطبيق التنصيف ، وبناء عليه أعدت الهيئة مع عدد من الخبراء الدوليين في مجال التصنيفات والمعايير الإحصائية دليل ارشادي لتطبيق لتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC – 4) ، يتضمن الأدوات والآليات التفصيلية التي تضمن التزام الجهات بتطبيق التصنيف وتقديم الدعم اللازم لها .
وأوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ أهمية التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية تكمن في عدد من الأهداف منها : توفير مجموعة من أقسام ومجموعات وفروع وفئات الأنشطة التي يمكن استخدامها لجمع ونشر الإحصاءات حسب الأنشطة ، و تجميع وحدات العد وفقا لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة ، إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، إضافة إلى تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الأنشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة ، وتوفير مجموعة من البيانات الاحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي للإنتاج والعمالة والأجور والأصول الرأسمالية المادية والأرباح والخسائر والميزانيات ، فضلاً عن توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً.
وأكد د. فهد التخيفي بأنَّ التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية سيكون حيز التطبيق في كافة الجهات ذات العلاقة قبل الأول من يناير 2018 وهذا ما تعمل عليه الهيئة وكافة شركائها من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأنشطة الاقتصادية في المملكة ، وفي ختام الورشة قدم معاليه جزيل شكره وامتنانه لممثلين الجهات الحكومية على تعاونهم في سبيل اعتماد تطبيق التصنيف كشركاء فاعلين في القطاع الإحصائي
الجدير بالذكر أنه منـــذ اعتمـــاد الصيغـــة الأصلية للتصنيـــف في عام 1948، دأبت معظم البلـــدان في أنحاء العالم على استعمال هذا التصنيف باعتباره تصنيفها الوطني حتى أصبح أداة هامـــة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشـــطة الاقتصادية على الصعيـــد الدولي وقد صدر التنقيح الأول (ISIC_1) للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية في عام 1958 ، وصدر التنقيح الثاني (ISIC_2) في عام 1968 ثم صدر التنقيح الثالث (ISIC_3) في عام 1990 ، وأخيرا أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في عام 2006م التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد ( ISIC4 ) و تقوم الهيئة العامة للإحصاء باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية ، ومتابعة التحديثات على التصنيف وأوكل لها مؤخرًا تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في المملكة .