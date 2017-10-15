(رويترز) – وضع الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون يوم الخميس رهانا آخر على المستقبل باستثماره في شركة هايبرلوب وان التي تطور أنظمة نقل فائق الس وقالت هايبرلوب وان إن فيرجين جروب التابعة لبرانسون قد توسع انتشار الشركة عالميا وتعيد طرح نفسها كفيرجين هايبرلوب وان في المستقبل القريب.
وانضم برانسون إلى مجلس هايبرلوب وان الذي سيطور الحجيرات أو الكبسولات التي ستنقل المسافرين والشحنات مختلفة الاستخدامات بسرعة 402 كيلومتر في الساعة.
وترتفع الكبسولات فوق مسار بواسطة الرفع المغناطيسي وتنطلق لمسافات بعيدة بسرعة الطائرة في أنابيب منخفضة الضغط.
ولم تكشف الشركة عن حجم الاستثمار.
وكان إيلون ماسك أول من وضع مفهوم هايبرلوب وان. وفي يوليو قال ماسك إنه تلقى موافقة شفهية للبدء في بناء الأنظمة التي ستربط بين نيويورك وواشنطن لتختصر وقت السفر إلى نحو نصف ساعة فقط.
وجمعت هايبرلوب وان الشهر الماضي تمويلا جديدا قدره 85 مليون دولار ليصل بذلك إجمالي التمويل الذي جمعته الشركة إلى 245 مليون دولار منذ تأسست عام 2014.
وسبق أن عمل الشريكان المؤسسان لهايبرلوب وان وهما المدير التنفيذي شيفرين بيشيفار والرئيس الهندسي جوش جيجل في فيرجين جالاكتيك.
وفيرجين جالاكتيك هي شركة فضاء مملوكة للملياردير برانسون وفي عام 2016 حصلت على رخصة لتطلق أول رحلة مدفوعة الثمن تنقل سياحا إلى الفضاء بمجرد إكمال اختبارات السلامة النهائية.
وجاء في بيان الشركة أن هايبرلوب تعمل في مشاريع أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا والهند وكندا