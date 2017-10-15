محمد حسن المشخص – الرياض
أطلقت وزارة النقل برنامج “قادة المستقبل” وذلك في إطار تحقيق الكفاءة والفاعلية في ممارسة كوادر الوزارة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وحرصا على الارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية في الوزارة.
ويهدف برنامج “قادة المستقبل” إلى اختيار وتأهيل الكوادر الوطنية في الوظائف الهندسية والفنية المتخصصة في المجالات التي تحتاجها وزارة النقل، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية في الوكالات والإدارات المختلفة.. كما يحرص على الإعداد والتأهيل والتمكين من فهم طبيعة عمل هذه الوظائف على الصعيدين النظري والعملي.
وأشار الأستاذ نعيم الشبانه وكيل وزارة النقل للخدمات المشتركة إلى أن برنامج “قادة المستقبل” يتكوّن من عدة مراحل تقوم فيها لجنة متخصصة بإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لضمان تحقّق القدرة على الملاحظة والقدرة على الاستيعاب والتصور لدى المشاركين في البرنامج،
وأضاف الشبانه أن البرامج والأنشطة والمبادرات التي تقدمها الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة النقل تراهن على “قادة التحوّل” عبر الشراكة مع عدد من بيوت الخبرة المتخصصة للتدريب النظري والعملي على رأس العمل ومن خلال التدريب الخارجي، كما سيتلقى الملتحقون بالبرنامج تدريباً مكثفاً يمتدّ إلى سبعة ساعات يومياً على مدى أيام الأسبوع.
وتسعى وزارة النقل إلى استهداف وظائف المهندسين وتدريبهم لمدة عام كامل، يأتي بعد ذلك الوظائف الإدارية وفيها يخضع المتدرب للبرنامج عاماً كاملاً، في حين يستهدف برنامج “قادة المستقبل” أيضاً وظائف المسّاحين ومراقبي الطرق والوظائف الفنية الأخرى.