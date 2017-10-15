برعاية الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب منطقة عسير ، وقعت الغرفة التجارية الصناعية بأبها اتفاقية مذكرة تفاهم مع مجلس الجمعيات التعاونية بعسير ، وذلك لتمويل وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة عسير الخضراء ، حيث مثل الغرفة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن سعيد المبطي ، و مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة فمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، جاء التوقيع خلال الاحتفال تعاونية عسير بتحقيق إنتاج (30) مليون طير في العام بحضور المهندس صالح بن حسين قدح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن المذكرة تأتي في إطار مبادرة عسير الخضراء ايماناً من الغرفة بضرورة الاهتمام بتنمية القطاع الزراعي السياحي في منطقة عسير، اضافة الى اهمية الحفاظ على المدرجات الزراعية التي تتميز بها المنطقة، فقد قام بالتعاقد مع POMOSALONS” – مكتب بروموسالون الشرق الأوسط” – الفرنسي، (وهو عبارة عن ائتلاف فرنسي بين مجموعة من المنظمات الفرنسية والشركات الاستشارية المتخصصة، الهادفة الى تقديم خدمات استشارية وتنفيذية لدعم وتنمية وتطوير القطاعات الزراعية للدول حول العالم)، على تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تنمية وتطوير منشآت الاعمال الزراعية السياحية بالمنطقة .
مشيرا إلى أن الهدف من توقيع هذه المذكرة هو تطوير المشروعات بالقطاع الزراعي الخاص ، مع دعم القطاع السياحي في مجالات توفير مشروعات السياحة البيئة الزراعية، وجعلها مقاصد سياحية، وتحويل المشروعات الزراعية والحيوانية القائمة الى منشآت اعمال مؤسسية صغيرة متطورة، تعمل على التكامل مع القطاعات الاقتصادية الاخرى بالمنطقة ومنها الصناعة، بالإضافة إلى دعم الحرف الزراعية التراثية وتطويرها، وخلق فرص عمل للشباب في المجالين الزراعي والسياحي.
موضحاً أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الاولى لهذا المشروع (عسير الخضراء) الذي قام بتمويلها بالكامل الغرفة ، ومتبقي حاليا تمويل وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة منه، فقد ابدى مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة عن قناعة رغبته الى في استكمال بقية دراسات وتطبيقات ومراحل هذا المشروع، مع الاستعداد بتمويلها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك من منطلق ان دور كل من الطرفين مكملا للآخر في تقديم الدعم للقطاع الزراعي بمنطقة عسير، و يتم العمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات إن شاء الله .