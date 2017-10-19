ينتظر أن يقدم البنك الدولي خطة تشغيلية مقترحة لمسارات السياحية بمنطقة عسير (الهايكنج)، تشمل الجوانب التنظيمية والتنفيذية والاستثمارية.
يأتي ذلك بعد أنهى وفد من البنك زيارته للمنطقة التي تضمنت جولة على العديد من المواقع الطبيعية والسياحية، استمرت لمدة يومين، شملت عقبة الأربوعة والمحفار ومنعاء بمحافظة تنومة، تخللها لقاء رئيس بلدية المحافظة، شرح خلاله أهمية مسارات الهايكنج ودورها في تنمية السياحية وكذلك دور البلدية والمجتمع المحلي في إنجاح المشروع، كما شملت الجولات منطقة السودة مرورا بعقبة القرون ثم قرية رجال، فضلا عن عرض مرئي عن منتزهات عسير والحصول على المعلومات الخرائط السياحية عن المنطقة من قبل فرع هيئة السياحة والتراث الوطني.
واستعرض الوفد الذي ضم: مارت ويوسف الملحم (البنك الدولي)، جورج رشماوي (مسار إبراهيم الخليل) تجاربهم في مسارات الهايكنج، بالذات مسار سيدنا إبراهيم في فلسطين.
من جهته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس محمد العمرة، أنه تم توجيه الفريق إلى المنطقة، كونها أنسب مكان لإيجاد نموذج الهايكنج في أكثر من موقع يمتاز بجمال وسحر الطبيعية