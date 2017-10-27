دبي :علي القرني
أعلنت الأمانة العامة لـ “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” عضو “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” عن مشاركة د. مناهل ثابت رئيس جمعية العباقرة العالمية في ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي التي ستنظمها الجائزة يوم 1 نوفمبر المقبل في فندق فيرساتشي تحت شعار “تمكين المرأة في الرياضة.
وستتحدث الدكتورة مناهل ثابت في الجلسة الختامية للندوة، و التي تحمل عنوان “المواهب والتفكير الابداعي” ، وستتضمن محاور : الموهبة الرياضية وكيفية رعايتها وتنميتها، و التفكير المبدع ،و ثمنت الأمانة العامة للجائزة مشاركة الدكتورة مناهل ثابت لأول مرة في ندوة رياضية تتحدث عن الإبداع الرياضي، مؤكدة أنها تعد من بين نخبة المتحدثين العالميين، وأن مشاركتها ستثري الندوة التي تعد من أهم المنصات الرياضية التي تتعلق بالإبداع والتميز والابتكار في العمل الرياضي، وذلك لما للمتحدثة من مكانة كبيرة في مجال العمل الإبداعي والعبقري، حيث ستسلط الضوء في محاضرتها على العلاقة بين الموهبة والإبداع وكيفية تنمية هذه الموهبة وتطويرها، كما ستتحدث عن التفكير الإبداعي، حيث ستكون الندوة فرصة مثالية للعاملين في القطاع الرياضي للتعرف على هذه الجوانب المهمة ومعرفة إمكانيات التطوير في مجال الموهبة والتفكير الإبداعي، والاستفادة من الأثر التطبيقي الذي ستكشفه الدكتورة ثابت في طريقة التفكير والتخطيط وبرامج العمل في مؤسساتنا الرياضية، وهو الأمر الذي يجسد فلسفة الجائزة في إحداث التطوير المنشود للقطاع الرياضي من خلال تطوير أنماط العمل واعتماد نهج الإبداع والإبتكار في العمل الرياضي.
جدير بالذكر أن د.مناهل ثابت تقيم و تدير أعمالها الواسعة في مجال الموهبة و الإبداع من دبي، وهي تترأس وتشغل عضوية العديد من المنظمات العالمية الكبرى، كما حازت على العديد من أوسمة التميز والتقدير الدولية، ومن أهم مناصبها: رئيس جمعية العباقرة العالمية – اليونان، عضو الجمعية الملكية للعلوم في بريطانيا، نائب عميد الاكاديمية البريطانية للموهوبين، مستشار علمي لجمعية الامارات للموهوبين، رئيس شركة سمارت تيبس للاستشارات في دبي، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة ثنك هب لتنمية القدرات العقلية دبي، عضو بارز في منسا، و “الجمعية الملكية للطب” في المملكة المتحدة. كما صنفت د.ثابت من ضمن 30 “أذكى شخصية ” على قيد الحياة من قبل ” سوبر سكولر” جنبا إلى جنب مع ستيفن هوكينج وغاري كاسباروف. و اسمها محفور بالذهب على حائط الشرف في “الجمعية الملكية للطب” في لندن، و تم تعيينها “رئيس لمؤسسة الذكاء العالمية “، بمجمع الذكاء النادر وانتخبت لتكون رئيسة لجمعية العباقرة العالمية التى تضم 68,009 شخص على مستوى العالم بنِسَب عالية من الذكاء من أعضاء وعباقرة في 32 بلد، وفي العام 2015 حققت طفرة اكاديمية غير عادية لتصبح حامل دكتوراه ثلاثية في سن ال 33 ، وعينت على ضوء ذلك “نائب رئيس معهد الكيمياء والمخ” و “التغذية البشرية” التابع لكلية إمبريال كوليدج لقيادة فريق إجراء البحوث في قدرات “المخ البشري” والإبداع والمهارات، منحت د.منهل ثابت وسام البجعة البيضاء في عام 2015 برتبة ضابط ملكي مع نسر العدالة Companionate كما نالت اعترافات دولية متعددة و جوائز لجهودها الخيرية ، وفازت أيضا بلقب عبقري العام لسنة ٢٠١٣ ممثلة لقارة اسيا متفوقة على اكثر من ٨٠٠ منافس وفِي ٢٠١٤ فازت بجائزة عقل العام مقدمة من مؤسسة العقل البريطانية، و في عام 2015 دخلت الدكتورة مناهل موسوعة جنيس للأرقام القياسية بتدريس ١٣٥٠ طالب على الخرائط الذهنية وتصحيح وتذكر جميع الخرائط في مدة قياسية لساعتين ونصف الساعة، كما منحت دكتوراة امتياز حرية مدينة لندن المرموقة والتى حصل عليها كل من ونستون تشرتشل ونيلسون مانديلا والأميرة ديانا ورئيسة الوزراء السابقة مارجريت ثاتشر.وكانت الأمانة العامة للجائزة قد أعلنت عن مشاركة أنيتا ديفرانتز نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة، كما أعلنت عن مشاركة ماجدولين الشارني وزيرة الرياضة التونسية للتحدثفي الجلسة الثانية للندوة.