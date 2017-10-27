نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية تقريرا شارك عددا من أشهر الشخصيات الاقتصادية في العالم مثل ستيفن شوارزمان أحد مؤسسي مجموعة بلاكستون وماسيوشي سن ،مؤسس سوفت بنك الياباني وغيرهم مشيرة إلى أن المدعوين للحدث البالغ عددهم 3,500 رجل أعمال يسيطرون على أصول تبلغ قيمتها 22 تريليون دولار.
وقالت الصحيفة ان مثل هذا التجمع لأقوى الشخصيات الاقتصادية في العلم مثال للقوة الجديدة والتأثير للمملكة في عالم الأعمال بهدف رغبتها في إثبات أن التحول في هذا البلد يهدف لفتح اقتصادها والابتعاد عن كونها أمة تعتمد كليا على النفط.
ونقلت الصحيفة عن مؤسس بلاكستون السيد شوارزمان القول ان الممكلة تتحرك بقوة نحو تنويع اقتصادها وتطبيق اصلاحات هامة من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة.
-ووصفت الصحيفة مشروع نيوم بانه دافوس الصحراء
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