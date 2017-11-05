الرياض ـ علي القرني
شاركت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد العربي للمبارزة، رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي للمبارزة ” كضيفة شرف” في ندوة دبي الدولية الثالثة عشر للإبداع الرياضي، التي نظمتها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عضو مبادرات محمد بشن راشد آل مكتوم العالمية، بعنوان ” تمكين المرأة في الرياضة” بحضور مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد، ومحمد المصري المدير التنفيذي في اتحاد المبارزة، وذلك في مدينة دبي.
ونوقش خلال الندوة ثلاث محاور كانت عن تمكين المرأة في الرياضة والتي قدمتها أنيتا ديفرانتز نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ، وفي المحور الثاني تحدثت ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية عن ‘دور المرأة في المنظمات الرياضية’، فيما شمل المحور الثالث دور المرأة في المنظمات الرياضية والذي تحدث عنه الدكتورة مناهل ثابت رئيس جمعية عباقرة العالم.
وفي نهاية الندوة قدم الاتحاد السعودي للمبارزة درعا تذكاريا للجنة المنظمة لجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم