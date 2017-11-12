تونس (شينخوا) قادت أعمال تنقيب وبحث بمنطقة “العالية” في محافظة المهدية بشرق تونس الى اكتشاف مصلى به نقوش تعود إلى العهد الزيري.
ونقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية اليوم (السبت) عن الخبير بالمعهد الوطني التونسي للآثار فتحي البحري قوله إن “فريقا من الباحثين والمختصين، يعمل منذ أشهر على موقع أثري بمنطقة العالية، توصل إلى اكتشاف نقائش هي الأولى من نوعها في تونس وسيتم تقديمها خلال مؤتمر سيعقد لاحقا”.
وأشار إلى أن إحدى النقائش تعود إلى قائد عسكري من العهد الزيري وأخرى تحمل اسم امرأة يرجح أن تكون عمة المعز بن باديس الزيري، الذي يُعتبر واحدا من أهم امراء بني زيري، وقد حكم شمال إفريقيا مدة 47 عاما،وهي من أطول فترات الحكم خلال العهد الزيري، أي منذ العام 1015 إلى العام 1062.
وأضاف أن فريق المعهد الوطني التونسي للأثار كان قد عثر قبل ذلك في موقع البحث على قلعة عسكرية كبرى، قال إنها “ثرية جدا بالاكتشافات وقد تتواصل الأبحاث فيها إلى أكثر من سنة”.
وبنو زيري هم سلالة امازيغية حكمت شمال إفريقيا خلال الفترة ما بين عامي 917 إلى 1152