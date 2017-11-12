أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال افتتاح الصرح الثقافي أن متحف اللوفر أبوظبي يمثل ” قدرتنا على محاربة التطرف الفكري بالجمال الفني”.
، قال الشيخ محمد بن راشد “نحييكم من أرض الإمارات ومن عاصمتنا أبوظبي.. عاصمة الثقافة والفن والابداع. نرحب بكم وبالعالم في متحف اللوفر الذي تضيفه أبوظبي للإرث الانساني”.
وأضاف “نجتمع اليوم في قبة اللوفر أبوظبي.. قبة النور، في منطقة يحاول أصحاب الفكر الظلامي أن يرجعوا حضارتها إلى عصور الجهل والتخلف”.
وشارك في الافتتاح زعماء وشخصيات عدة، على رأسهم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن “متحف اللوفر أبوظبي مفخرة ثقافية ومحطة فنية ستجمع الشرق والغرب ويمثل قدرتنا على محاربة الظلام بالنور ومحاربة الجهل بالفنون ومحاربة التطرف الفكري بالجمال الفني”.
وأضاف “متحف اللوفر رمز للتلاقي الفكري والإنساني وعنوان للتسامح والتواصل وندعو ليس فقط للحوار والتواصل بين الحضارات بل للتحالف بينها.. تحالف يحمي الحضارة الإنسانية من أعدائها”.
و”رسالة متحف اللوفر أبوظبي هي أن قوتنا كبشر في تواصلنا وتبادل ثقافاتنا وقوتنا في تلاقي العقول وتعارف الشعوب وتحالف الحضارات”، حسب ما أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأردف “باسمي وباسم شعب الإمارات وباسم دعاة الخير والسلام أشكر أخي محم بن زايد الذي وقف خلف هذا المشروع وليدفع العالم حضارياً وثقافياً للأمام”.
وتابع متوجها للشيخ محمد بن زايد “مشروعك يمثل جزء من إرث زايد الذي تحمله في قلبك.. إرث زايد في حب الانسانية وخلق التقارب والتواصل بين البشر والحضارات”.
وشدد أن “هذا المتحف يمثل أجمل ما في الشرق وما في الغرب وسيكون ملتقى لمحبي الفن والجمال والثقافة من كل أنحاء العالم”..
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