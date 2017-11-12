أطلق تطبيق انستجرام، ميزة الكتابة من اليمين إلى اليسار، اليوم على هواتف آندرويد، كي يصبح التواصل باللغة المكتوبة أسهل وأوضح بالنسبة للناطقين بالعربية.
لقد عمل فريق إنستجرام طوال النصف الأول من هذا العام لإعادة تصميم التطبيق من أجل تحقيق هذه الخطوة التي تهدف لتوفير دعم أفضل للغات المكتوبة من اليمين إلى اليساروللمتحدثين باللغة العربية ضمن مجتمع إنستجرام العالمي.
وفي حين كانت الصور والمرئيات هي ما جعل إنستجرام إحدى المنصات الأكثر شمولاً وتنوعاً في العالم، فإن عناوين تلك الصور والتعليقات والنصوص المكتوبة تبقى من الأدوات المهمة التي تتيح للناس فرصة للتعبير عن أنفسهم، وبناء العلاقات مع الأشخاص الآخرين في المجتمع.
سوف يسمح هذا التحديث لعدد أكبر من الناطقين بالعربية باستخدام إنستجرام للتواصل مع الأشخاص ومتابعة المواضيع التي تهمهم. وهذا يتيح فرصة عظيمة للشركات والمؤسسات في المنطقة للتواصل مع مزيدٍ من الزبائن بلغتهم.
وفي هذه المناسبة، علّق مايك كريغر، المؤسس الشريك في إنستجرام، قائلاً: “أنا فخور بما نبذله من جهد متواصل كي يصبح إنستجرام إحدى المنصات الأكثر شمولاً وتنوعاً في العالم. ونأمل من هذا التحديث أن يتيح لعدد أكبر من الناطقين بالعربية استخدام إنستجرام للتواصل مع من يريدون من الأشخاص ومتابعة ما يحبون من الاهتمامات والمواضيع.
من جانبها، صرّحت برييا باتيل، مديرة سوق المنتجات الإقليمية لدى إنستجرام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلة: “يزيد عدد مستخدمي إنستجرام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن 63 مليون مستخدم، مما يجعل هذه المنطقة إحدى أسرع المجتمعات نمواً على إنستجرام، ونحن ملتزمون بتوفير الأدوات المناسبة للمستخدمين للتواصل فيما بينهم بلغتهم الأم.
نحن نعلن اليوم عن دعم اللغة العربية بشكل كامل في تطبيق إنستجرام، حيث سيتمكن المستخدمون الآن وللمرة الأولى من الكتابة بشكل سليم من اليمين إلى اليسار. وهذا يمثل فرصة عظيمة للشركات والمؤسسات لتعزيز التواصل مع زبائنها، حيث يفضّل المجتمع العربي أن تخاطبه تلك الشركات بلغته الأصلية. وفي الواقع، فإن 50٪ من أعضاء المجتمع يتابعونعلامة تجارية واحدة على الأقل على إنستجرام. وبالتالي فإنّ هذا التحديث يمكّن الشركات في المنطقة من التواصل الفعال مع المجتمع الناطق بالعربية، وتحسين نتائج أعمالها”.
نقلا عن موقع ipt