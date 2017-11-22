دبي – وكالات : حصدت مؤسَّسةُ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود “مسك الخيرية”، والمعنية بتطوير المؤسَّسات التعليمية والبحث العلمي، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وذلك في دورتها الرابعة لعام 2017، والتي تهدف إلى الإسهام في بناء اقتصاد المعرفة والمحافظة على المنجزات الفكرية والإبداعية، من خلال تكريم أصحابها في مجالات إنتاج ونشر المعرفة المختلفة
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