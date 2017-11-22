عمر فريد عالم – مكة المكرمة
توافد أعضاء المجلس التنفيذي بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات إلى العاصمة المقدسة استعداد لعقد اجتماعهم الدوري في نسخته الرابعة ولعشرون والذي سيستضيفها جمعية الكشافة العربية السعودية ممثله في مفوضية مكة المكرمة ، وقد أتخذت مفوضية مكة كافة الاستعدادات منذ وقت مبكر واعدت العدة وعقدت العديد من الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة بالعاصمة المقدسة لتنظيم هذا الحدث والذي يعد الأول في تاريخ استضافة رواد لعرب في السعودية ، وكان رئيس اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الرائد الكشفي محمد الجرايا اول الواصلين إلى مكة المكرمة حيث اعد له برنامج استقبال حافل قبل مفوضية الرواد بجده في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده وفي فندق انجم مكة حيث مقر سكن المشاركين .
ومن جانيه أكد رئيس الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات محمد الجرايا أن إقامة اجتماع الاتحاد في رحاب بيت الله يعد حدثا تاريخيا لن ينسى ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المملكة تعودت استضافة ملايين البشر في كل عام خصوصا الاخوة العرب ، مبديا شكره وتقديره لجمعية الكشافة العربية السعودية على استضافة هذا الاجتماع جاء ذلك خلال حديثه لوسائل الاعلام قب وصوله إلى مكة المكرمة , وقال الجرايا: الحمد الله أولا وأخيرا على نعمة الإسلام وعلى ما تنعم به هذا البلاد المقدسة من امن وامان في ظل حكومة رشيدة ” وأضاف الجرايا: أشكر اخواني في مفوضية مكة المكرمة وجده على حسن الاستقبال والتنظيم والاعداد لاستضافة اجتماع الاتحاد العربي .
يذكر أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدان سيناقش في اجتماعه قرارات عدة تصب لمصلحة الكشافة في الوطن العربي ، كما اعدت مفوضية رواد الكشافة بمكة المكرمة برنامجا حافلا على هامش الاجتماع يضمن زيارة للاماكن المقدسة واهم المعالم الإسلامية بمكة المكرمة وزيارة معرض عمارة الحرمين وبعض الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجيج ، واعد حفلي افتتاح وختام للمناسبة وجهت الدعوة لعدد من الجهات والشخصيات بالعاصمة المقدسة .