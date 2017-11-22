– أعلن “المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة” عن فتح باب التسجيل في الدورة الخامسة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والتي ينظمها نادي الشارقة للصحافة، حيث يستمر استقبال المشاركات حتى 31 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.sgmb.ae .
ويستقبل نادي الشارقة للصحافة المشاركات المرشحة في الجائزة التي تضم ضمن فئاتها 7 فئات يمكن للمؤسسات الحكومية وموظفيها في دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة والتنافس فيها، وهي: أفضل تطبيق إلكتروني حكومي، وأفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي، وأفضل مبادرة إعلامية في الاتصال الحكومي، وأفضل ممارسة في الاتصال الداخلي، وأفضل استراتيجية اتصال حكومي، وأفضل حملة اتصال حكومي، وأفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وتُعدّ “جائزة الشارقة للاتصال الحكومي” هي الجائزة الأولى من نوعها، محلياً وخليجياً وعربياً، وتحظى باهتمامٍ متزايد من قبل العاملين في مجال الاتصال الحكومي، حيث تعمل على تسليط الضوء على إنجازات الأفراد والمؤسسات ضمن هذا القطاع في المنطقة، وعلى أفضل الممارسات المهنية التي تمكّنهم من تحقيق أفضل تواصل مع الجمهور، فضلاً عن تعزيز كفاءة وفاعلية قنوات وأدوات الاتصال الحكومي.
وأكدت أسماء الجويعد، مديرة “نادي الشارقة للصحافة” أن الجائزة حققت إنجازات نوعية منذ انطلاقها قبل خمس سنوات بتوجيهاتٍ كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة “رعاه الله”، تقديراً لأهمية الاتصال الحكومي ودور الإعلام في مختلف نواحي الحياة، وساهمت الجائزة في دعم التميز في الاتصال الحكومي، ووثقت أفضل الممارسات والتجارب، مشيرة إلى أنه تمت إضافة ثلاث فئات جديدة تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي ليصل بذلك العدد الإجمالي المخصص لدول الخليج إلى 7 فئات، وذلك لفتح آفاق أوسع للمنافسة، وإثراء الجائزة لاستقطاب المزيد من المشاركات المتميزة.
ويرحب نادي الشارقة للصحافة بالمشاركين في فئات الجائزة المختلفة، من الهيئات والمؤسسات والأفراد في دولة الإمارات ودول الخليج والعالم العربي، بالإضافة إلى مشاركات مختلف المؤسسات وقادة الرأي والباحثين في مجالات الإعلام والاتصال، وطلاب الاتصال بمختلف تخصصاتهم. حيث يمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على الشروط والأحكام والمستندات المطلوبة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.sgmb.ae.