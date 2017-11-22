أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء(GaStat) اليوم الثلاثاء 3 ربيع أول 1439هـ الموافق 21 نوفمبر 2017م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر أكتوبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa . حيث سجل الرقم القياسي العام لتكلفــــة المــــــعيشة انخفاضاً خــــــلال شهــــر أكتوبر 2017م بلــغت نسبته 0.2% مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (سبتمبر 2017).
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ (137.5) في شهر أكتوبر2017م انخفاضاً من (137.8) في شهر سبتمبر بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.
وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة وهي: قسم النقل بنسبة 1.0 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.4%، قسم الاغذية والمشروبات بنسبة 0.3 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، قسم الملابس والاحذية بنسبة 0.1 %، وأخيرا قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى بنسبة 0.1 %.
على الجانب الآخر شهد ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً وهي: قسم الصحة بنسبة 0.4%، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.3 %، وأخيرا قسم الاتصالات بنسبة 0.2 %.
فيما ظلت أقسام التبغ، والتعليم، والسلع والخدمات المتنوعة عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.