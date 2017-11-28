شنتشن (شينخوا) سيتعين على المسؤولين في مدينة شنتشن جنوبي الصين أن يقدموا طلبا عبر نظام حكومي على الإنترنت إذا كانوا يرغبون في إقامة مأدبة عرس أو جنازات.
وذكرت لجنة فحص الانضباط في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ أنه اعتبارا من الأول من ديسمبر يتعين على جميع المسؤولين في المدينة تقديم طلب قبلها بـ10 أيام للحصول على موافقة لمثل هذه الأحداث .
ونظام الطلب على الانترنت الذي وضعته اللجنة هو بالفعل في طور التشغيل التجريبي.
وتشمل فعاليات النظام الجديد مآدب العرس وأعياد الميلاد والحفلات المنزلية ومآدب الترويج ومآدب نقل عمل المسؤولين وأزواجهم وأقاربهم.
ولعقد مثل هذه الفعاليات يجب على المسؤولين ملء استمارة على الإنترنت ، مشيرين بوضوح إلى المكان والزمان وعدد الحضور ويجب على المتقدمين بالطلبات أن يتعهدوا بالانضباط الذاتي وأن تكون فعالياتهم مقتصدة وغير مسرفة. وعلى المسؤولين أن يتعهدوا بعدم الحصول على هدايا وأموال من أولئك الذين يخضعون لإدارتهم وعدم استخدام الأموال العامة لإقامة هذه الأحداث، وحتى إذا أقيمت بأموالهم الخاصة فإنها لا ينبغي أن تكون مسرفة.
وأضافت اللجنة أنه يمكن للمسؤولين الذين يقيمون جنازات لأقربائهم أن يقوموا بالاتصال مباشرة عبر الهاتف. ولكن عليهم ملء الاستمارات على الانترنت خلال 15 يوما من الجنازة، وقالت اللجنة إن أي شخص لا يتبع العملية الجديدة سيواجه عقابا شديدا.
ومنذ أواخر 2012، تم التحقيق مع أكثر من 280 مسؤولا تابعا للإدارة المركزية بسبب الفساد حيث تلقى أكثر من 1.4 مليون عضو حزبي أو مسؤول العقاب