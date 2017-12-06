شینخوا) دخل خط للسكك الحدیدیة فائقة السرعة یربط بین مدینة شیآن شمال غربي الصین ومدینة تشنغدو جنوب غربي الصین، دخل طور التشغیل الیوم الأربعاء، مقلصا وقت السفر بین المدینتین من نحو 11 ساعة في السابق إلى 4 ساعات فقط حالیا. وغادر أول قطار فائق السرعة مدینة شیآن، حاضرة مقاطعة شنشي شمال غربي الصین في الساعة 22:8 صباحا. وسیتوقف القطار في 14 محطة قبل أن یصل إلى تشنغدو، حاضرة مقاطعة سیتشوان. ومع تصمیمھ للسیر بسرعة 250 كیلومترا في الساعة، سیقلص القطار وقت السفر بین المدینتین إلى أربع ساعات وسبع دقائق. وسیتم تقلیص وقت السفر بشكل أكبر نھایة العام لیصل إلى ثلاث ساعات و 27 دقیقة. ویعد الخط الحدیدي البالغ طولھ 658 كیلومترا ھو أول خط سكة حدیدیة صیني یمر عبر جبال تشینلینغ، التي تعد حدا طبیعیا بین شمال الصین وجنوبھا. ولكونھا مثلت حاجزا دفاعیا طبیعیا في العصور القدیمة، تشتھر جبال تشینلینغ بتضاریسھا الوعرة وطرقھا الخطیرة. ولھذا یمر خط سكة حدید شیآن-تشنغدو عبر العدید من الأنفاق والجسور، تشمل نفقا واحدا بطول 16 كیلومترا یضم خطین مزدوجین من السكك الحدیدیة، ما یجعلھ واحدا من بین أطول الأنفاق في آسیا، بحسب ما ذكر من قاموا بتشییده. ویعتقد خبراء أن خط السكة الحدید فائق السرعة سیعزز شبكة السكك الحدیدیة الصینیة فائقة السرعة وسیدعم التنمیة في غرب الصین
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