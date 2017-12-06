ينظم مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية التابع لجامعة أكسفورد البريطانية خلال عام 2018، الملتقى الثالث لكراسي ومراكز البحث العلمية الممولة من المملكة العربية السعودية في الخارج، بالتعاون مع جامعة الملك سعود ممثلة في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.
أوضح هذا المشرف على المركز عبدالله السبيعي، أن المركز تلقى عرضاً من جامعة أكسفورد البريطانية لإقامة الملتقى الثالث لكراسي ومراكز البحث العلمية المموّلة من المملكة بالخارج في رحابها، وذلك بعد النجاح الذي حققه الملتقى الثاني الذي أقيم في مقر جامعة الملك سعود بمشاركة 22 كرسياً ومركزاً يمثلون أعرق الجامعات الأميركية والأوروبية والأسيوية.
وأفاد أن اهتمام جامعة أكسفورد باستضافة الملتقى يأتي قناعة منها بأهمية مثل هذه المناسبات العلمية المتخصصة في توثيق المعلومات التاريخية، وتقديراً لمكانة جامعة الملك سعود العلمية، والاهتمام بتبادل الخبرات والتجارب معها إلى جانب المحاضن العلمية في العالم التي تدعم بعضها المملكة.