استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الذي يزور مصر حاليًا بدعوة من معالي وزير السياحة المصري ولرئاسة وفد المملكة في أعمال الدورة الـ20 للمجلس الوزاري العربي للسياحة.
ونقل الأمير سلطان بن سلمان خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – للرئيس المصري ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، فيما حمله الرئيس المصري نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وعلى السمات المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بوصفهما مهدين لحضارات عريقة، وذات تاريخ عميق، وإسهامهما في تشكيل الثقافة الإنسانية منذ الأزل، واستمرار هذا الدور المهم الذي يقوده البلدان، وهذا ما يدفعهما للاهتمام في مشروعات الثقافة وإبرازها.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له عقب الاستقبال، أن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على الأصعدة كافة بما يسهم في تعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وقال إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الثقافي وترميم المواقع التاريخية والحفاظ على التراث، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا في إطار ما يجمعهما من شراكة إستراتيجية .وكان الأمير سلطان قد أعلن خلال انعقاد ملتقى الآثار الأول الذي عقد في الرياض الشهر الماضي نيته زيارة الآثار المصرية خلال زيارته لمصر التي تمت أمس ليكون على اطلاع أوسع على تجارب مصر في مجالات السياحة والآثار
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