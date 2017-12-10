ايمن ال ماجد – الرياض
تشارك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في معرض جدة الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة 26 ربيع الأولى إلى ٦ ربيع الثاني الموافق 14-٢٤ ديسمبر المقبل في أرض الفعاليات في أبحر الجنوبي، ويهدف جناح المدينة إلى إثراء المحتوى العلمي ونشر الثقافة العلمية وخدمة الباحثين من خلال الإصدارات العلمية.
ويقدم جناح المدينة خدمة الاتصال المباشر للباحثين بمصادر المعلومات الدولية وتزويدهم بالوثائق العلمية والتقنية ، وخدمة البحث والاستقصاء للمعلومات، بالإضافة إلى التدريب لاستخدام المصادر والأنظمة المعلوماتية، وتوفير المصادر المعلوماتية العربية والكتب الإلكترونية الدولية، وخدمة محرك البحث الشامل “ون كللك”.
ويحتوي الجناح على كتب الثقافة العلمية مثل “سلسلة لاروس ” التي تعد موسوعة مصغرة مؤلفة من قبل اختصاصيين في المجالات العلمية، و”سلسلة اللامتناهي” التي تهتم بالصغار وتتحدث عن عوالم الطبيعة وتستخدم فيها الصور والرسوم التعبيرية، و”سلسلة طبيب العائلة المهمة للمرضى؛ وتتضمن معلومات موجزة وموثقة من قبل استشاريين، وصدرت عن الرابطة الطبية البريطانية.
ويتضمن جناح المدينة على المجلات العالمية التي ترجمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بهدف تبسيط العلوم للقارئ غير المتخصص ونشر الثقافة العلمية كمجلة ” نيتشر” العالمية التي ترجمت من اللغة الإنجليزية، ومجلة الفتيان التي ترجمت عن اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى مجلة “العلوم والتقنية”. ويجد الزائر لجناح المعرض الكتب العالمية في التقنيات الاستراتيجية والمتقدمة ترجمتْها المدينة بالتعاون مع المنظمة العربية للترجمة بهدف بناء المجتمع المعرفي.
كما يحتوي الجناح على مكتبة صوتية رقمية (حديث العلوم)، مستقاة من خلاصات الكتب والمجلات والمطبوعات المتنوعة التي تصدرها المدينة، حيث تساهم المكتبة الصوتية في نشر المعرفة، بطريقة سهلة عملية مريحة ومتاحة للجميع، فهي مواد سمعية لا تتجاوز مدتها 20 دقيقة.
أكد جهود الهيئة بتوفير قاعدة بيانات وتنظيم البرامج والفعاليات وإبرام الشراكات الدولية