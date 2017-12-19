أعلنت اللجنه الفنية للرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص من مقرها الرئيسى بالقاهرة من خلال بيان صحفى أصدرته اليوم لها عن الرياضات التى سوف تشهدها الالعاب الاقليمية التاسعة( الألعاب التجريبية والتى ستقام فى الفترة من 17 وحتى 22 مارس 2018 بالعاصمة الاماراتية أبوظبى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، ،مشاركة 70 لاعبا ولاعبه من 17 دولة هى السعودية ، مصر ، الجزائر ، ايران ، العراق ، الاردن ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر ، سوريا ، السودان ، تونس ، الامارات .
يشاركون فى رياضة البوتشى وتشهد الالعاب الاقليمية التاسعه ( الالعاب التجريبية ) مشاركة 33 دولة18دولة من دول المنطقة بالاضافة الى مشاركة 15 دولة اوربية واسيوية وافريقية تشارك ولأول مرة فى الالعاب الاقليمية على أعتبار أنها العابا تجريبية للالعاب العالمية الصيفية ابو ظبى 2019.
وتشهد الالعاب الاقليمية التاسعه ( الالعاب التجريبية ) مشاركة 33 دولة18دولة من دول المنطقة بالاضافة الى مشاركة 15 دولة اوربية واسيوية وافريقية تشارك ولأول مرة فى الالعاب الاقليمية على أعتبار أنها العابا تجريبية للالعاب العالمية الصيفية ابوظبى 2019.
حيث اعلنت اللجنه الفنية للرئاسة الاقليمية والتى تضم محمد ناصر مدير عام الرياضة والمسابقات ود. عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات اعداد اللاعبين واللاعبات المشاركين فى رياضة البوتشى التى تشهدها الالعاب.
وكان المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى قد طلب من اللجنة الفنية بضرورة التنسيق مع مدراء الرياضة والالعاب والمسابقات ببرامج المنطقة المختلفة على ضرورة متابعه أى اخر التعاديلات الخاصة بقوانين الرياضات الى 16 التى تشهدها الالعاب الاقليمية ، وكذلك مراعاة قواعد اختيار اللاعبين ومراعة تطبيق القواعد الدولية فى اختيارات اللاعبين الذين يمثلون برامجهم فى الالعاب سواء الاقليمية أو العالمية
وصرح محمد ناصر بأن رياضة البوتشى تشهد مشاركة الجزائر بلاعبين ولاعبتين،والبحرين بلاعبين ولاعبتين ،و مصر بلاعبين ولاعبتين ، وايران بلاعبين ولاعبتين ،والعراق بلاعبين ولاعبتين،والاردن بلاعبين ولاعبتين ،و السعودية تشارك بلاعبين ،ولبنان تشارك بلاعبين ولاعبتين، وليبيا تشارك بلاعبين ولاعبتين ،والمغرب تشارك بلاعبين ولاعبتين،وعمان تشارك بلاعبين ولاعبتين ،وفلسطين تشارك بلاعبين ولاعبتين ،وقطرتشارك بلاعبين ولاعبتين ،وسوريا تشارك بلاعبين ولاعبتين ، والسودان بلاعبين ولاعبتين ، وتونس تشارك بلاعبين ولاعبتين ،بينما تشارك الامارات بثمانى لاعبين وثمانى لاعبات بصفتها الدولة المنظمة.
فيما أشار د. عماد محيى الدين بأن رياضة البوتشي واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية حيث تم ذلك عام 1995،و البوتشي هي رياضة تتطلب المهارة و التفكير الاستراتيجي، و الهدف بالنسبة إلى كل فريق هو أن يتمكن من تحريك أقصى عدد من كراته (بوتشي) إلى نقطة أقرب من كرات الفريق المنافس للكرة الصغرى (بالينا)،و يمكن أن يضم الفريق الواحد أي عدد من اللاعبين بدءا من اثنين، مرورا بأربعة، و وصولا إلى ثمانية كحد أقصى. يحق لكل لاعب في الفريق الحصول على كرتين، حيث يتبادل لاعبو الفريق الواحد الأدوار في دحرجة الكرة صوب الكرة الصغرى (بالينا)، و التي يفترض أن تكون قد ألقيت من البداية في الملعب. يمنح اللاعبون نقاطا عن كل كرة يتم تحريكها إلى أقرب نقطة من الكرة الصغرى (بالينا). يسمح برمي الكرة على الطائر، بدلا من دحرجتها، لتصطدم بكرة النقطة بهدف تحريكها قدما. يجوز إحلال الكرات، بما فيها الكرة الصغرى (بالينا)، بكرات اللاعبين الآخرين،ويبلغ عدد لاعبي البوتشي في المنطقة 4409 لاعب و لاعبة
فيما اشار شريف الفولى بأن رياضة البوتشى فى الالعاب الماضية التى أقيمت بالقاهرة 2014 شهدت مشاركة 13 دولة وهم الامارات ، الاردن ، البحرين ، الجزائر ، السعودية ، العراق ، المغرب ، ايران ، تونس ، فلسطين ، لبنان ، ليبيا ، مصر، مثلهم 52 لاعبا ولاعبه عبارة عن 27 لاعبا ، و25 لاعبه .
وتقام مسابقة البوتشى بنادى ضباط القوات المسلحة بأبوظبى والذى كان قد استضاف العديد من الاحداث والمسابقات الرياضية الخاصة بالالعاب الاقليمية السادسة التى اقيمت بابو ظبى 2008 ، داخل صالتها المغطاه والمعدة لاستضافة العديد من الرياضيات المختلفة ..