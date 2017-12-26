حسب موقع “todayifoundout” العلمي، أن البروتينات في البيض تحتوي على عنصر الكبريت، ويتحد الكبريت مع الهيدروجين عبر عملية تسمى “التمسخ”، ويُنتج مركب كبريتيد الهيدروجين، وهو غاز “سام” ينتج في البيض الفاسد.
ومركب كبريتيد الهيدروجين، مركب كيميائي له لون أخضر رمادي يتشكل كحلقة حول الصفار المسلوق. وكلما زادت مدة تعرض البيضة للحرارة، زاد تركيز مركب كبريتيد الحديد وزاد ظهور اللون الأخضر حول الصفار.
ويظهر اللون الأخضر عند طهي البيض في مقلاة حديدية لنفس السبب، بالمثل، فلو وجدت لونًا أخضر حول الصفار على الرغم من عدم سلق البيض لمدة طويلة، فهذا لأن ماء السلق يحتوي على كمية مرتفعة من الحديد ما أدى لتكوين كبريتيد الحديد بشكل أسرع.
ويعتبر غاز كبريتيد الهيدروجين من الغازات السامة الثقيلة، فهو أثقل من الأكسجين والنيتروجين الذيْن يُشكلان جزءًا من غازات الغلاف الجوي.
ويتواجد غاز كبريتيد الهيدروجين في الآبار والكهوف، وهو غاز قابل للاشتعال ومتفجر، لكنه يتواجد بكميات قليلة جدًا في البيض المسلوق لذلك لا يُشكل أي مخاطر صحية على الإطلاق.
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