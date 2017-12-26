الرياض: علي القرني
تبادل فريقا الوحدة والشباب الصعود للقمة في منافسات بطولة المملكة للدرجة الأولى والشباب ابطال المناطق للتايكوندو التي شارك فيها 18نادياً من النخبة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين وأقيمت المواجهات على صالة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء .وحقق لقب البطولة على صعيد درجة الشباب نادي الشباب فيما جاء أبها ثانيا و الهلال ثالثاً و حراء رابعاً ، في حين خطف لقب بطولة الدرجة الأولى نادي الوحدة وجاء غريمه الشباب في المركز الثاني و أبها ثالثاً و الترجي رابعاً ، ونال نادي الوحدة لقب الفريق المثالي ولاعب نادي جدة خالد داود أفضل لاعب في البطولة .
وامتدح رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران المستوى الفني العالي الذي ظهر في البطولة خاصة في الأدوار التمهيدية حيث أوقعت القرعة نجوم الأندية في منافسة مبكرة .و تواجد طاقم إدارة المنتخبات بالاتحاد ضمن جولتهم على مناطق المملكة بقيادة المدير الفني للمنتخب السعودي للتايكوندو عزيز أشرقي وفهد الدويسان ومحمد سعد القحطاني والمنسق عبدالمحسن المعمر للوقوف على مستويات لاعبي المنتخب للشباب والأول ،وبذل مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة الأحساء جهود كبيرة ممثلاً بمندوب اللعبة أحمد الدبل الذي كان له دور كبير في إنجاح البطولة تنظيمياً
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