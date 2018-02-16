فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضريبة مستحدثة على الفنادق ومراكز الإيواء بنسبة 5 %من إجمالي أجرة الغرفة في الفنادق، والشقق المفروشة، والمنتجعات، ومرافق الإيواء السياحي المصنفة كفئة أولى أو 4 نجوم فأعلى أو 5 دلال، فيما ستفرض الضريبة بنسبة 5.2 %من إجمالي أجرة الغرفة على الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات المصنفة كفئة ثانية ومرافق الإيواء السياحي المصنفة 3 نجوم فما دون والشقق المفروشة فئتي (ب، ج)، وبحسب تعميم وجهته البوابة الوطنية للمجتمع البلدي «بلدي» التابعة لوزارة الشؤون البلدية وحسب صحيفة عكاظ فإن الفنادق ستحصل الرسم من النزلاء عن كل ليلة يقضيها النزيل في الفندق، مع إلزام الفندق أوالمنتجع بإدخال معلومات الإشغال من خلال المنصفة على بوابة بلدي.
التعميم أكد أنه يتم البدء بتطبيق الرسوم 14 فبراير، وبينت الوزارة أن الرسوم لن يتم تحصيلها بأثر رجعي وإنما من تاريخ بدء القرار؛ فيما ستصدر الأمانات أول فاتورة مستحقة على الفنادق بتاريخ 5 أبريل، وسيتم إصدار تلك الفواتير بشكل شهري على الفنادق والمنتجعات، يتم دفع المستحقات التي عليها عبر نظام سداد، خلال مدة لاتتجاوز 15 ً يوما من نهاية الشهر، مع إلزامها بإدخال جميع معلومات الإشغال في غضون 5 أيام من نهاية الشهر.
وتوعد «بلدي» المنشآت غير الملتزمة بإدخال معلومات الإشغال بشكل دقيق بالمساءلة القانونية.