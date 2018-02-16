أكد رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض رغبة حكومة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، وجذب الاستثمارات السعودية للعراق على وجه العموم ومحافظة بغداد على وجه الخصوص في ظل الحوافز والتشريعات التي تعمل على حماية المستثمر ورؤوس الاموال التي ترغب بالعمل في البلاد، وفي مقدمتها قانون الاستثمار لسنة 2006 وتعديلاته وما تضمنه من مميزات للمستثمرين الأجانب.
واستعرض الدكتور العضاض خلال لقائه والوفد المرافق له (الثلاثاء) برئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين بمقر المجلس بالرياض، مقومات الاستثمار في بلاده والفرص التجارية المتاحة في مختلف القطاعات سيما في محافظة بغداد، داعياً المستثمرين السعوديين لاغتنام هذه الفرص، معرباً عن تطلعه في أن تشهد الفترة القادمة تطوراً في العلاقات الاقتصادية وانسيابية في حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين.
ولفت إلى الخطط التي وضعتها الحكومة العراقية للنهوض بالقطاعين العام والخاص وتركيزها على جذب الاستثمارات الواعدة من خلال ايجاد بيئة وخارطة استثمارية محددة الفرص، مبدياً استعداد حكومته لمساعدة أصحاب الأعمال السعوديين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية بمحافظة بغداد، كما أشاد بالنهضة التطويرية التي تشهدها المملكة ومدينة الرياض خاصة على كافة الأصعدة.
من جهته ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الاهتمام الذي تحظى به العلاقات السعودية العراقية من قبل القيادة السياسية في البلدين، داعياً اصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين للاستفادة من هذا الدعم والمضي قدماً في اقامة علاقات شراكة تجارية واستثمارية.
ودعا الراجحي الجانبان للعمل الجاد للارتقاء بحجم التبادلات التجارية بين المملكة والعراق واستغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، انطلاقاً من التطلعات والروابط المشتركة وتوافر المقومات والإمكانيات اللازمة لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي تخدم البلدين الشقيقين.
كما استمع رئيس مجلس محافظ بغداد للعديد من ملاحظات أصحاب الأعمال السعوديين ومقترحاتهم لتعزيز وتسهيل حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث وعد بالنظر فيها والعمل على تحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعراق.