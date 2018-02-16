وقع مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية والاتحاد الدولي للعقاريين العرب (FIABCI) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع العقاري، وذلك بحضور رئيس المجلس المهندس أحمد الراجحي والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر مجلس الغرف السعودية، حيث قام بتوقيعها كل من رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، ورئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب وليد موسى.
وبهذه المناسبة نوه رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر بأهمية هذه المذكرة والتعاون بين اللجنة كونها تمثل المظلة الرئيسية للمستثمرين العقاريين في المملكة والاتحاد الدولي للعقاريين العرب باعتباره منظمة اقتصادية تعنى بتطوير صناعة العقار والقيام بالمشاريع على الصعيد الاقليمي والدولي، معربا عن أمله بأن تحقق مذكرة التفاهم مصلحة المستثمرين العقاريين السعوديين وتسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي بالمملكة.
في حين أكد رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب وليد موسى بأن هذه المذكرة تأتي في وقت أطلقت فيه المملكة رؤيتها المستقبلية 2030 والتي تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري مما يعزز من أهمية بناء شراكات دولية في هذا القطاع، لافتاً إلى أن مجالات التعاون بين الاتحاد واللجنة ستركز على نقل وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات الاقليمية والدولية في القطاع العقاري، في ظل التطور الواضح في البيئة التشريعية لقطاع العقار بالمملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تشتمل على ثلاثة بنود إلى تعزيز أطر التعاون المتبادل وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بين الجانبين من خلال التعاون المشترك لخدمة المهنيين في جميع المجالات ذات الصلة بالمجال العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودوليا.
ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين بحسب بنود المذكرة قيام الطرفان بتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع العقاري مع التركيز على الجوانب المتعلقة بتنظيم المهنة وتبادل الاتصالات والخبرات في مجال التعليم والتقدم التكنولوجي في إدارة الملفات والمكاتب والبيانات الاقتصادية والمالية المتعلقة بتطورات السوق العقارية، بالإضافة إلى قيام كل طرف بدعوة الآخر للفعاليات العقارية التي ينظمها، فضلاً عن العمل على استكشاف سبل التعاون التي تخدم المهنيين في القطاع العقاري.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية العقارية هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية وتهدف من خلال أنشطتها المختلفة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري في المملكة والارتقاء بما يقدمه من خدمات. في حين يعتبر الاتحاد الدولي للعقاريين العرب (FIABCI)، فرع للاتحاد العقاري الدولي (FIABCI)، وهو بمثابة جمعية مقرها دبي، حيث تقوم بتوفير الفرص للمهنيين في القطاع العقاري ممن يرغبون باكتساب المعرفة ومشاركة المعلومات والقيام بمشاريع إقليمية ودولية فيما بينهم. ويمثل أعضائها في جميع التخصصات العقارية، بما في ذلك الوساطة وإدارة الممتلكات والتقييم والاستثمار والتطوير والاستشارات والشؤون القانونية والعمارة والتخطيط والتأمين.